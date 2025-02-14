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球評觀點》找出最佳隊形 必須調整第一棒

2025/02/14 05:30

宋晟睿（記者王藝菘攝）宋晟睿（記者王藝菘攝）

這2場交流賽，3位捕手都有好表現，陳重羽有纏鬥能力，高宇杰不用講，第一戰扮演關鍵打者，延續很會打高位置速球的特性，攻擊上應會有不錯發揮，看起來是資格賽的主戰捕手。

必須調整的是第一棒宋晟睿，他的速度展現不錯，但仍在尋找打擊感覺，就看後續閉門戰能否調整好，畢竟他的守備被看重，2場守了3個守位，第1戰有2支安打應該要接起來，第2戰在左外野的判斷有比較精準。而石破天驚的林佳緯，可能會是曾總考量的人選。

中心打線的部分，交流賽對張育成的調整很有幫助，砲火有展現出來，吳念庭也延續不錯的打擊手感。至於無安打的劉基鴻，屬於熱身步調較慢的選手，這2場壘上有人都打到壞球，後續的調整是教練團的觀察重點。

台灣隊的牛棚投手，考量這2場是今年強度最高的比賽，控球有些狀況不意外，但無論是曾峻岳、呂彥青、陳韻文等人，都能在危機時迅速調整回來，把控球拿出來，這對投手來說很重要。

全隊最年輕的徐翔聖，最大優勢是很有膽識，這是曾總看重的特質，而他的投球動作會讓對手第一時間較難破解。只是昨天沒機會看到壘上有人的投球，他的動作比較大一點，身材又高大，後續的模擬比賽可再觀察壘上有人的快投功力，防止對手盜壘。

（球評潘忠韋口述，記者龔乃玠整理）

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