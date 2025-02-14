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內野安定感強大 陳柏豪放開來投

2025/02/14 05:30

陳柏豪（資料照）陳柏豪（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣隊投手陳柏豪前年底以補償球員身分從中信兄弟轉投樂天桃猿，在新天地投出生涯年，以單季29次救援贏得救援王，並拿到年度最佳進步獎，更因此在暌違將近7年後再度入選台灣隊，陳柏豪希望能承擔更多責任，在經典賽資格賽做出貢獻。

2018年才19歲的陳柏豪就被球團推派打雅加達亞運，是台灣隊最年輕球員，但是之後在中信表現起起伏伏，直到今年才再度參加國際賽，讓陳柏豪更珍惜這一次的機會。

雖然陳柏豪不想承認，26歲的他在台灣隊已經是中生代。陳柏豪表示，上一次打國際賽看著學長們擊敗南韓隊，這次終於輪到自己，在台韓交流賽首戰守住1分的領先，而且是在2萬名球迷面前，現場氣氛非常震撼，拿下救援成功那一刻更是滿滿的感動，讓他更想在經典賽資格賽好好表現。

陳柏豪首戰第9局登板，當時僅以4:3領先，雖然一上場就被安打，再投出觸身球，隨即製造雙殺化解危機，以再見三振結束比賽。陳柏豪表示，面對危機的時候，還是相信自己、相信隊友，尤其是林子偉、張育成、吳念庭等學長組成的內野防線，真的讓投手很有安定感，果然演出關鍵的雙殺，而捕手蔣少宏的配球引導，也給他很大的幫助。

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