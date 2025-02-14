韓職站在浪尖上 大巨蛋秀電子暗號

樂天巨人投手用手套摀住耳朵，透過帽子側邊的接收器，仔細聽捕手從發送器打出的暗號。（記者王藝菘攝）

投捕操作PitchCom 加快節奏、減少違例

〔記者羅志朋／台北報導〕眼尖的球迷或許會發現，這兩場台韓國際交流賽，樂天巨人投手拿到球沒幾秒就準備出手，這是因為投、捕手使用PitchCom（投捕電子暗號發送器），讓比賽節奏變得簡潔明快；經典賽資格賽和會內賽導入大聯盟規定，投球時間明顯縮短，容易造成投手違例，PitchCom是未來趨勢，之後國際賽台灣隊或許可參考使用。

去年7月韓職聯盟統一採購PitchCom設備，並發放給各隊一、二軍球隊使用，目前韓職10隊普遍採用，樂天巨人投手朴埈佑前天首戰台灣隊中繼1.2局無失分，他指出，去年7月開始使用PitchCom，至今沒有遇到太大問題，已經很習慣了，好處是縮短比賽時間，投球也更有效率。

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樂天巨人捕手從膝蓋部位的發送器，打暗號給投手。（記者王藝菘攝）

只是台韓交流賽首戰湧入逾2萬人，球迷加油吶喊聲浪，讓樂天巨人投手群頻頻用手摀住耳朵，才聽得清楚捕手發出的暗號，朴埈佑說，他倒是沒受到太大影響，非常享受比賽氛圍。

因應投球縮時趨勢 台灣隊可參考使用

去年中職開放各隊自由使用PitchCom，目前僅味全龍採購使用，來自龍隊的台灣隊捕手蔣少宏表示，投、捕手用PitchCom的優點在於防止對方偷暗號，降低己方投、捕手看錯暗號的機率，能讓節奏加快，比賽更順暢。

陳韻文效力的統一獅並未使用PitchCom，他說，可能是沒用過的關係，還是習慣捕手用比暗號的方式，這樣比較清楚明瞭，未來國際賽使用PitchCom確實是可行方向，只是中職只有少數球隊採用，這點也必須考量。

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