亞洲盃資格賽》少了陳盈駿 誰能頂上主控

台灣隊主力控衛陳盈駿因傷辭退參賽。（資料照）

亞洲盃男籃資格賽第3階段下週登場，受到傷病影響，國家隊主控陳盈駿和之前曾擔任先發控球的林俊吉都缺席，後場指揮官的重擔由誰扛也成為話題。台灣過去培養許多出色的控衛，這次入選的都是一時之選，特別請總教練圖齊和國家隊後衛群談談該如何補起陳盈駿缺席的戰力缺口。

4頂尖後衛一字排開

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格第3階段台灣隊將於2月20日迎戰菲律賓。不過，當家主控陳盈駿因傷缺席，曾在資格賽第1階段任先發控球的夢想家後衛林俊吉也傷退。目前總教練圖齊屬意讓林庭謙代班，但高錦瑋、游艾喆和陳又瑋等人也是國內頂尖控衛，能否共同分擔責任打出個人價值，成為焦點。

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31歲的陳盈駿近年為台灣隊主力控球，若沒傷勢幾乎是不動先發，但他在1月CBA比賽中腳踝受傷，評估後辭退，之前也曾打過先發控球的林俊吉前天也因傷退出，由富邦勇士陳又瑋遞補。

林庭謙有機會補起陳盈駿的戰力缺口。（資料照）

教頭圖齊首選林庭謙

16人名單中主打控球的包含台啤雲豹高錦瑋、旅日游艾喆和陳又瑋，林庭謙雖是得分後衛，但他在杭州亞運時也曾代班控球，繳出不俗表現。林庭謙表示，不排斥打控球，他也點出圖齊的要求，「教練會想要多一點轉換，打出我們的快速球風，還有球的輪轉也很重要。」

圖齊證實，這階段會讓林庭謙多扮演控球角色，「他和盈駿都可以打1號位，但這次他的主要任務不是得分，而是多分擔控球的工作，但我們也還有高錦瑋、游艾喆跟陳又瑋，他們各有不同優勢。」

雲豹主控高錦瑋本季場均17.9分、6.5助攻，得分和助攻都是TPBL本土球員最佳，對於學長缺席必須分擔更多責任，他正面看待，「其實是很好的磨練機會，控球就是要帶領球隊，但也不會給自己太大壓力。」

高錦瑋表示，上一階段投籃命中率不佳，這次希望在攻守上找到平衡，他透露，圖齊教練希望他可以打得更有創意，保持攻擊性。上次碰上菲律賓慘輸53分，這次回到主場希望大家能展現出好的比賽精神和態度。

亞洲盃男籃資格賽１６人名單

控衛四選

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