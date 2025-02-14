金塊8連勝 C位不是約基奇

金塊穆雷（右）殺翻全場，砍進隊史第三高55分。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕金塊靠著穆雷轟下生涯新高55分，加上約基奇26分、15籃板、10助攻的大三元數據，終場以132：121力退拓荒者，收下8連勝。

穆雷獨拿55分 隊史第三強

手感發燙的穆雷飆進7顆三分球，55分創下金塊隊史單場第3高得分，僅次去年約基奇的56分，以及1978年D.湯普森的73分，他說：「能夠打出這樣的比賽真的讓人興奮，我擁有全世界最棒的球迷，已經不能再多要求什麼了。」

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對於穆雷的爆量得分，金塊教練馬龍也不吝美言：「當你看到你的球員繳出這樣的成績，你會為他感到高興且驕傲，從數據來看，他打出生涯最好的一場比賽。」

另一奪勝功臣約基奇繳出本季個人第25次大三元，場均可攻下29.8分、12.6籃板、10.2助攻，展現全能身手，3項指標數據都排在聯盟前五。

至於雷霆昨靠著吉爾吉斯亞歷山大全場攻下35分，率隊在第四節打出32：8的攻勢奠定勝基，終場115：101擺平熱火，勇奪7連勝，以44勝9負的戰績傲視聯盟。

MVP爭奪戰也儼然成為約基奇和吉爾吉斯亞歷山大的1對1較量，兩人的個人數據和球隊戰績都相當出色，也因此有美國網友調侃，正是因為他們太強大，其他人已難列入討論，這項年度大獎少了多人競逐的懸念。

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