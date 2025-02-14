晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

金塊8連勝 C位不是約基奇

2025/02/14 05:30

金塊穆雷（右）殺翻全場，砍進隊史第三高55分。（美聯社）金塊穆雷（右）殺翻全場，砍進隊史第三高55分。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕金塊靠著穆雷轟下生涯新高55分，加上約基奇26分、15籃板、10助攻的大三元數據，終場以132：121力退拓荒者，收下8連勝。

穆雷獨拿55分 隊史第三強

手感發燙的穆雷飆進7顆三分球，55分創下金塊隊史單場第3高得分，僅次去年約基奇的56分，以及1978年D.湯普森的73分，他說：「能夠打出這樣的比賽真的讓人興奮，我擁有全世界最棒的球迷，已經不能再多要求什麼了。」

對於穆雷的爆量得分，金塊教練馬龍也不吝美言：「當你看到你的球員繳出這樣的成績，你會為他感到高興且驕傲，從數據來看，他打出生涯最好的一場比賽。」

另一奪勝功臣約基奇繳出本季個人第25次大三元，場均可攻下29.8分、12.6籃板、10.2助攻，展現全能身手，3項指標數據都排在聯盟前五。

至於雷霆昨靠著吉爾吉斯亞歷山大全場攻下35分，率隊在第四節打出32：8的攻勢奠定勝基，終場115：101擺平熱火，勇奪7連勝，以44勝9負的戰績傲視聯盟。

MVP爭奪戰也儼然成為約基奇和吉爾吉斯亞歷山大的1對1較量，兩人的個人數據和球隊戰績都相當出色，也因此有美國網友調侃，正是因為他們太強大，其他人已難列入討論，這項年度大獎少了多人競逐的懸念。

〈span class=paperkeyword金塊#穆雷#約基奇#吉爾吉斯亞歷山大

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中