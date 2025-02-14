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大專女籃6強 從板橋衝刺小巨蛋

2025/02/14 05:30

世新教頭林紀妏（右，資料照）。世新教頭林紀妏（右，資料照）。

〔記者盧養宣／台北報導〕113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽明將在板橋體育館點燃戰火，此次6強勁旅未出現不敗之師，堪稱近年戰況最詭譎難料的一屆。

中信學院與文化大學以10勝1敗晉級，台灣師大9勝2負排在第3，美和科大、佛光大學與世新大學預賽同為7勝4負，這也是自108學年度UBA女一級改制前6強晉級複賽以來，預賽首度沒有不敗之師，且首次決定在17日休兵1天，再加上初次在板橋體育館開打，4強小巨蛋入場券爭奪戰變數不少。

世新去年締造5連霸後陣容大幅變動，趙云楓、林妘樺等主力跟著前主帥何正峰南下加入中信，也讓中信本季首闖一級就摘下頭號種子，更被看好有機會問鼎冠軍。而世新面臨奪冠班底出走，本季僅註冊9人，但精兵打出驚奇，搭上6強末班車，複賽目標就是幫助新教頭林紀妏一圓攻蛋夢。

傳統強權文化自106學年度締造4連霸後面臨冠軍荒，本季在得分后王玥媞領軍下，預賽場均得分、失分、籃板、助攻等團隊數據都高居第一，力拚重返榮耀、瞄準隊史第20冠。同為6強前段班的台師大是去年亞軍，雖然主力中鋒陳昱潔畢業離隊，不過碩二射手林佳蓉扛起領袖角色，她在預賽達成生涯千分里程碑，成為女一級史上第6人，也期盼以冠軍為UBA生涯最後一季畫下完美句點。

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