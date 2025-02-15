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吳宗軒、高偉誠 「前隊友」期待對決

2025/02/15 05:30

效力連莊隊的吳宗軒，期待職排賽事的到來。（資料照）效力連莊隊的吳宗軒，期待職排賽事的到來。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕排球職業化過去都是「只聞樓梯響，不見人下來」，如今TPVL台灣職業排球聯盟在昨天正式成立，效力連莊隊的吳宗軒和伊斯特隊的高偉誠都感到相當驚喜，兩人也很期待之後在場上的對決。

高偉誠（中央社）高偉誠（中央社）

吳宗軒︰開心職排成真

吳宗軒坦言，排球職業化真的等很久，很開心終於成真，雖然要面臨場上最多有4名外援的嚴峻挑戰，但他表示：「競爭壓力一定有，但也代表你得更精進自己，且要好好展現自己的優勢，才能在場上有生存空間。」

高偉誠︰期待球迷進場

排球成為棒球、籃球之後，國內第3個有職業聯賽的運動項目，高偉誠說：「過去看到PLG聯盟成立時有很多球迷，就覺得很羨慕，其實打排球的人也很多，希望他們未來都能進場看球。」

排球職業聯賽成立，讓球員的未來有更多的保障和選擇，畢竟有不少選手在企業聯賽打球只是兼差，而TPVL給予球員發揮舞台，也有設立每月最低薪資至少4萬元的規範。

每月最低薪4萬 保障球員

值得一提的是，高偉誠和吳宗軒過去是隊友，兩人在職排元年將變成對手，高偉誠喊話能在場上與老戰友一較高下，但吳宗軒自信表示：「他一定攔不到我的！」

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