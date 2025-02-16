經典賽資格賽》宋晟睿、林佳緯 2大黑馬竄出

林佳緯（資料照）

宋模擬賽擊出2支長打

宋晟睿（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕宋晟睿揮別台韓交流賽7支0的低潮，昨在經典賽資格賽28人名單公布前的模擬賽掃出2支長打，獲教練團青睞，生涯首次參戰一級國際賽。而他在中職生涯僅63場先發，扣除旅外歸國選手，跟林佳緯並列先發出賽最少野手，在外野手4席中就出現兩大黑馬。

一掃台韓賽0安低潮

22歲的宋晟睿有絕佳天生運動能力，曾在明星賽猛催155公里速球，但在平野惠一上任中信兄弟教頭後才有較多機會，去年擔任先發外野手30場已是生涯單季最多紀錄，曾上演又轟又盜的單場連6打席上壘壯舉，被平野形容素質像道奇隊球星貝茲，從台灣隊實戰階段就備受重用，固定擔任打線前段棒次。

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宋晟睿在台韓交流賽扛下開路先鋒，即便7打數無安打，總教練曾豪駒看見的是2戰都有四壞保送，前天練球微調過擊球點後，昨他在模擬賽前2打席都敲長打，釋放安打乾旱的壓力。

在交流賽中，宋晟睿在外野3個位置都輪流鎮守，他坦言，過去只有在二軍守過左外野，以中、右外野較熟悉，雖然判斷上要再加強，基本上都可以處理。

林佳緯陣中最嫩野手

前天練習日談到若能入選台灣隊，宋晟睿認為會對自己更有信心，「入選國家隊真的不容易，我會放手一搏，不用去想結果會如何，後面還有隊友，我就大膽發揮自己的能力，表現出應該有的水準。」至於20歲的統一獅林佳緯在交流賽轟出滿貫砲後，也獲首披成棒國家隊戰袍機會，成為陣中最年輕野手。

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