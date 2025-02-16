陪小球員101看特展 王維中憶起曾K掉大谷

王維中和大谷翔平破紀錄紀念球合影。（記者林宥辰攝）

TLLB昨宣告年度賽事

台灣世界少棒聯盟昨舉行賽事宣告記者會，並邀請球星王維中出席。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣世界少棒聯盟（TLLB）昨在台北101舉辦年度賽事宣告記者會，邀請2004年威廉波特成員、味全龍左投王維中，以自身經歷勉勵小球員。

記者會上有選手分享出國比賽遇到時差，靠多打比賽慢慢克服。王維中說：「20多年前我也跟大家一樣，從亞太區開始打起，當時也遇到時差問題，也是第一次出國，還記得坐飛機很害怕。」

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威廉波特像國小版MLB

小時候體驗威廉波特，王維中回憶：「就像國小版的大聯盟，整個地方有10幾座球場，走路去練球都很享受。」

隔天要到大谷簽名球衣

會後主辦單位安排王維中和小球員一起參觀「夢想高飛」棒球主題特展，展出大谷翔平去年突破紀錄的比賽用球。王維中2019年效力運動家時曾和天使隊交手，還單場三振楚奧特和大谷翔平。

他說：「每次談到大谷或是看到新聞都會想到，這是自己值得驕傲的成就。那次交手後隔天，也請人幫忙拿大谷的球衣給他簽名，現在還放家裡收藏著。」

TLLB昨公布多項賽事，其中中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽3月22日至30日開打；原謝國城盃全國青少棒錦標賽更名「萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽」，4月12起至20日在台東縣舉辦。

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