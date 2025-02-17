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這支台灣隊 不只2025年限定

2025/02/17 05:30

經典賽資格賽28人決選名單前天出爐，能否取得明年3月會內賽門票，結果將是驗證這支「新台灣隊」的成效。結合日美職旅外和中職菁英組成的TEAM TAIWAN，具有「年輕化」、「速度化」和「多功能」等3大特色，可說是因應資格賽短期賽事的國家隊，能否達成任務，本週就可見真章，戰力發揮和未來性，更令人高度期待。

19歲徐翔聖是台灣隊陣中最年輕球員。（資料照）19歲徐翔聖是台灣隊陣中最年輕球員。（資料照）

WBC資格賽台灣隊陣容年輕化，僅4人超過30歲，旅外投手林維恩年僅19歲。（資料照）WBC資格賽台灣隊陣容年輕化，僅4人超過30歲，旅外投手林維恩年僅19歲。（資料照）

選材首重多功能 有利教練團調度

〔記者林宥辰／台北報導〕2023年台灣隊在經典賽分組賽意外墊底，儘管去年世界12強賽奪冠，台灣棒球仍期盼在經典賽捲土重來，一雪前恥，就必須在本週五登場的資格賽贏得漂亮，順利晉級2026年經典賽會內賽。

台灣隊28人名單有多位上屆經典賽的成員，教練團更有多人也在陣中，上次挫敗經歷大家刻苦銘心，決心從資格賽打起扳回顏面。資格賽台灣隊總教練曾豪駒以12強冠軍教練團為班底，僅隊長陳傑憲續戰外，挑選球員維持一貫年輕化和功能性為優先考量組軍。

去年12強，教練團選進多位「中線底」內野手、強調功能性，選進的所有選手全數上陣，預賽時狀況欠佳的選手適度脫離先發崗位調整，複賽也有戰力能遞補，9場打下來，在教練團的謹慎調度下，球員各有貢獻。

資格賽台灣隊陣容，選材架構大致也維持如此方向。內野手雖僅嚴選6人，卻都是「多功能」球員，能遊走多個位置，人人可扮演稱職的工具人角色，王博玄、林子偉甚至都內外兼修，讓教練團調度更加靈活。

陣容大幅年輕化 培養奧運接班人

這次資格賽陣容更顯年輕化，尤其投手群當中有徐翔聖、林維恩兩位年僅19歲好手。全隊陣中，年過30者僅吳念庭、陳傑憲、林子偉和李宗賢4人，其中吳念庭以數月之差，成為全隊最資深選手。放遠未來，若能順利從資格賽挖掘出可造之材，對明年經典賽、2028年奧運將可培養出更多年輕世代，順利接棒。特別是獲邀入選的5位旅外投手都相當年輕，甚至是第一次穿上一級國際賽國家隊戰袍，資格賽是很好的試煉舞台。

WBC資格賽台灣隊28人 入選成棒國手次數WBC資格賽台灣隊28人 入選成棒國手次數

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