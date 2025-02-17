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這支台灣隊》壘間破壞力 超越12強賽陣容

2025/02/17 05:30

經典賽資格賽台灣隊正選名單遴選13名野手，腳程快是最大特色，宋晟睿（左起）、陳傑憲與陳文杰去年球季盜壘成功率都超過7成。（資料照）經典賽資格賽台灣隊正選名單遴選13名野手，腳程快是最大特色，宋晟睿（左起）、陳傑憲與陳文杰去年球季盜壘成功率都超過7成。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽的壘包比照大聯盟加大，A組賽事又在寬闊的台北大巨蛋舉辦，台灣隊最終割捨劉基鴻和陳子豪，更加確立速度戰的方向，運用壘包和球場的特性來增加得分效率，而先發打線9人至少7人配備快腿，「速度化」進階更勝世界12強台灣隊。

曾子祐（資料照）曾子祐（資料照）

王博玄（資料照）王博玄（資料照）

至少7棒次快腿 盜壘能量可期

台灣隊的13人野手名單中，宋晟睿、王博玄、曾子祐、陳文杰和李宗賢上季至少10盜，而陳重羽、陳傑憲、林子偉、張育成和林佳緯也有腳程，如果陳重羽先發蹲捕，打線8人僅吳念庭較不擅長盜壘，其他選手在壘間都有一定破壞力。

李宗賢（資料照）李宗賢（資料照）

今年資格賽加大壘包，壘包由邊長15英寸（38.1公分）的正方型增大為18英寸（45.7公分），一、二壘和二、三壘間的距離縮短4.5英吋（11.4公分），明顯有利於跑者。宋晟睿上季盜壘成功排聯盟第4，在台韓交流賽也有盜壘，他說受惠壘包，盜壘大約少半步，也有想盜壘的企圖心。

資格賽都在較難開轟的大巨蛋進行，中職上季平均每場僅0.76轟，是全壘打產量最低的砲陣地，且打者調整仍在時程較早的2月，運用腳程搶攻壘間，搭配中程距離的攻擊，或許是這支台灣隊想看見的得分方式。

台灣隊野手去年盜壘數據台灣隊野手去年盜壘數據

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