2012年WBC資格賽 激化隔年中職票房

2012年經典賽資格賽在台舉行，台灣隊3戰全勝挺進會內賽。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽A組賽事週五在大巨蛋開打，地主台灣隊首戰強碰歐洲勁旅西班牙，這是台灣隊第2次打資格賽，上次是在2012年，兩次資格賽無論開打月份、地點、對手和賽制都大不同。

台灣隊兩度參與WBC資格賽

兩次資格賽 主客觀條件迥異

2009年經典賽台灣隊對南韓、中國皆落敗，在分組預賽敬陪末座，下一屆從資格賽打起，當時有16隊爭奪4張門票，共分4組、每組4取1晉級會內賽，台灣隊與紐西蘭、菲律賓、泰國同組，採雙敗淘汰制，2012年11月球季結束後在新莊球場進行，由百勝名投謝長亨擔任總教練。

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台灣隊首戰只花7局就以10：0大勝紐西蘭，第2戰同樣只用7局、16：0大比分差「扣倒」菲律賓，最終戰再以9：0輕取紐西蘭，3戰豪取35分、1分未失，以完勝之姿拿下會內賽門票，隔年經典賽更寫下隊史最佳的第8名成績，也讓中職谷底反彈，票房一路長紅。

2月提前開機 球員最大挑戰

2023年經典賽A組預賽，台灣隊和其他4隊戰績都是2勝2敗，比較對戰優質率落居墊底，隊史第2度打資格賽；和上次不同的是，今年資格賽台灣隊是在球季開打前的2月進行，球員必須提前開機備戰，8隊爭取4張門票，共分2組、每組4取2晉級，台灣隊與西班牙、南非、尼加拉瓜同組，採單循環賽制，分組第一隊伍提前晉級，第二、三名再打1場，贏家拿到另一張門票。

2012年資格賽台灣隊在新莊3戰，場均湧入9621名球迷助威，今年則在大巨蛋進行，預售票熱銷，台灣隊場次可望開出場均破3萬人的亮眼票房數字，12強世界冠軍教頭曾豪駒再掌國家隊兵符，28名國手採15投、3捕、10野手的配置，和上次資格賽相較，投手多2人，野手少2人。

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