晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

交流賽新猿崛起 一戰誕生雙星

2025/02/17 05:30

李勛傑首局敲出帶有2分打點安打，猿隊先馳得點。 （樂天桃猿提供）李勛傑首局敲出帶有2分打點安打，猿隊先馳得點。 （樂天桃猿提供）

張趙紘棒子果決

李勛傑攻擊野心強大

〔特派記者張浩群／石垣島報導〕「2025亞洲門戶交流賽」首戰因雨取消，昨天第2戰天氣放晴順利開打，石垣市營球場湧入約3千名球迷，樂天桃猿終場與日職千葉羅德海洋打成7：7平手，近12場交手只拿下1勝。陣中18歲大砲新秀張趙紘差點敲出再見轟，20歲的李勛傑更在開局敲長打，新猿崛起，讓球團感到不虛此行。

「我以為是全壘打！可惜沒有飛出去。」暫代總教練的鄭兆行欣賞張趙紘的打擊，因為他很果決且不會猶豫，這是打者必須具備的特質。交流賽另一亮點就是前年選秀第五輪、一壘新秀李勛傑，首局敲出帶有2分打點的右外野安打。李勛傑表示，學習把打擊節奏和設定做好，積極揮棒，希望春訓能繳出好表現，擠進開季一軍名單，希望能成為像朱育賢前輩那樣的打者，教練也提醒他是攻擊型打者，而非守備型。

這項台日職棒季前交流已經舉行8屆，這次樂天桃猿有多位入選世界經典賽資格賽台灣隊28人名單，因此不克前來，桃猿副領隊沈鈺傑透露，台灣隊總教練曾豪駒都有在觀察牛棚新成員呂詠臻，認為他有調整到比賽的狀況內，最後決定邀請他進國家隊。

除了呂詠臻之外，桃猿投手陳柏豪、野手林子偉也都入選台灣隊，沈鈺傑也指出，有工具人能力的林子偉回到桃猿後將與張趙紘競爭先發二壘的位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中