交流賽新猿崛起 一戰誕生雙星

李勛傑首局敲出帶有2分打點安打，猿隊先馳得點。 （樂天桃猿提供）

張趙紘棒子果決

李勛傑攻擊野心強大

〔特派記者張浩群／石垣島報導〕「2025亞洲門戶交流賽」首戰因雨取消，昨天第2戰天氣放晴順利開打，石垣市營球場湧入約3千名球迷，樂天桃猿終場與日職千葉羅德海洋打成7：7平手，近12場交手只拿下1勝。陣中18歲大砲新秀張趙紘差點敲出再見轟，20歲的李勛傑更在開局敲長打，新猿崛起，讓球團感到不虛此行。

「我以為是全壘打！可惜沒有飛出去。」暫代總教練的鄭兆行欣賞張趙紘的打擊，因為他很果決且不會猶豫，這是打者必須具備的特質。交流賽另一亮點就是前年選秀第五輪、一壘新秀李勛傑，首局敲出帶有2分打點的右外野安打。李勛傑表示，學習把打擊節奏和設定做好，積極揮棒，希望春訓能繳出好表現，擠進開季一軍名單，希望能成為像朱育賢前輩那樣的打者，教練也提醒他是攻擊型打者，而非守備型。

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這項台日職棒季前交流已經舉行8屆，這次樂天桃猿有多位入選世界經典賽資格賽台灣隊28人名單，因此不克前來，桃猿副領隊沈鈺傑透露，台灣隊總教練曾豪駒都有在觀察牛棚新成員呂詠臻，認為他有調整到比賽的狀況內，最後決定邀請他進國家隊。

除了呂詠臻之外，桃猿投手陳柏豪、野手林子偉也都入選台灣隊，沈鈺傑也指出，有工具人能力的林子偉回到桃猿後將與張趙紘競爭先發二壘的位置。

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