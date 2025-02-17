NBA》飛越汽車雙手倒扣 麥克朗灌籃3連霸

在魔術發展聯盟球隊打拚的麥克朗，一出場就表演飛車倒灌，灌籃大賽4回全拿滿分，完成3連霸。（美聯社）

炒熱明星週靠他

首灌就引爆全場

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA邊緣人麥克朗再度拯救明星週灌籃大賽，包括飛車倒灌在內4回全拿50分滿分，完成史無前例三連霸！由於他改口不排除明年繼續衛冕，莫蘭特、「字母哥」亞德托昆波等球星都已技癢難耐，球迷更敲碗眾大咖參戰，炒熱話題並激盪出更精彩火花。

「最重要的是我真心喜歡這賽事，很榮幸來到這裡，並對此充滿感激。」只在NBA出賽過5場的麥克朗，與前尼克後衛羅賓森成為唯二的三屆灌籃大賽冠軍，三連霸更讓仍在魔術發展聯盟球隊打拚的白人後衛締造空前紀錄，期待重返NBA的麥克朗說：「其實我對於投籃的熱愛超過灌籃。我正處於應該待的位置，並保持平常心，但會繼續努力爭取機會。」

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在魔術發展聯盟打拚

盼重返NBA

身高僅188公分的麥克朗，首灌就技驚四座，飛越汽車從天窗中夥伴取球，完成雙手倒扣，引爆全場觀眾驚呼，也重挫馬刺卡斯特、公牛布澤利斯、公鹿A.傑克森等競爭者士氣。之後麥克朗又秀出飛身過人轉體爆扣、兩手各塞球進框，最後在騎士長人莫布里頭上，施展持球碰框再拉桿灌籃的美技，彈性、爆發力與滯空能力展露無遺。

激發字母哥、

莫蘭特想較量

創意十足的瘋狂演出，激勵許多球星暗示將共襄盛舉，灰熊少主莫蘭特在X平台發文：「麥克朗可能讓我想灌籃。」還標注2016年灌籃大賽經典對決的拉文和戈登，公鹿「字母哥」搶先回應：「如果你這麼做，我就加入。」原本透露最後一次參賽的麥克朗也回心轉意：「若大家明年還想看我灌籃，或許會考慮挑戰四連霸。」

26歲的麥克朗出生運動世家，父親是美式足球選手、母親為啦啦隊，叔叔馬卡龍曾登上大聯盟，並來台替統一獅效力。從小體能優異的他，上高中選擇籃球就嶄露頭角，披過喬治城大學、德州理工大學等NCAA勁旅戰袍，但2021年NBA選秀落榜，迄今多處發展聯盟，直到灌籃大賽才又揚名立萬。

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