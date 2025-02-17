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NBA》斑馬偷吃步 技術賽最速卻出局

2025/02/17 05:30

溫班亞瑪（左）和保羅在技術挑戰賽鑽漏洞，被判失格。 （今日美國）溫班亞瑪（左）和保羅在技術挑戰賽鑽漏洞，被判失格。 （今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA技術挑戰賽昨登場，馬刺組合保羅和「斑馬」溫班亞瑪竟鑽規則漏洞，遭判失格，進入決賽的騎士雙人組米契爾和莫布里力挫勇士D.格林、穆迪，抱走冠軍。

騎士雙人組米契爾（右）和莫布里拿下技術挑戰賽冠軍。 （法新社）騎士雙人組米契爾（右）和莫布里拿下技術挑戰賽冠軍。 （法新社）

搭檔保羅 歪點子被判失格

今年技術挑戰賽採雙人分組，球員必須完成兩次傳球，另在3個點投籃，每個點有3次機會，若直接投進即可前進下一點，若沒投進，則要3球全投完才能繼續，而技術挑戰賽比的是完成時間，成為規則上的漏洞。

保羅和溫班亞瑪今年聯手出擊，兩人在預賽率先登場，但他們竟「偷吃步」，投籃時沒有正常出手，而是把球隨意丟出以節省時間，令全場看傻眼，最後他們僅用47.9秒完成，卻被認為沒按照程序被判失格。

溫班亞瑪賽後承認，這個點子是他想出來的，「我不後悔，我覺得這是好點子，我們也確實是時間最快的，數字說明了一切。」保羅則表示，「我們嘗試一些我們認為能夠獲勝的方法，看是否會獲得最佳成績，很有趣。」

騎士雙人組抱走冠軍

不過，D.格林透露，賽前溫班亞瑪已向NBA人員確認，能否以不把球投進的方式去完成比賽，也獲得同意，「但他可能問錯人。」拿下冠軍的米契爾和莫布里則異口同聲地表示，若非看到他們失格，自己可能也想嘗試。

三分球大賽方面，挑戰3連霸的公鹿好手里拉德在預賽爆冷出局，最後由熱火「英雄哥」赫爾羅以1分之差險勝勇士射手希爾德，生涯首度奪下三分球大賽冠軍。

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