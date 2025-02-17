UBA》上半場就砍27分 王玥媞氣走世新

文化王玥媞（右）上半場就砍進27分，助隊大勝世新，左為李恩芯。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕文化大學昨在UBA公開女一級複賽由得分后王玥媞27分領軍，以94：52輕取世新大學，順利收下2連勝，維持複賽階段不敗金身。

文大複賽2連勝 看好奪冠

傳統強權文化女籃預賽與中信學院同為10勝1負，以第2種子之姿闖進6強，在衛冕軍世新大學主力出走後，文化也被看好有機會重返榮耀，挑戰隊史第20冠。

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文化首戰歷經苦戰逆轉美和科大，昨未讓世新有太多機會，王玥媞打完半場就攻下27分，全隊有5人得分超過雙位數。世新游沁樺進帳4分、8籃板、3阻攻。生涯累積91阻攻、超越世新伊思尤瑪的88阻攻，成為新科歷史阻攻后，可惜紀錄夜球隊輸球、留下遺憾。

王玥媞預賽以場均24.5分榮登本屆得分后，她指出，「大五」這一年有感肩上責任更重，手感不佳時透過自我喊話調整狀態，認為球隊經歷前幾季的磨合，有機會在今年迎來豐收年、終結冠軍荒。

台師大劉芳瑜逆轉三分彈

台灣師大昨靠劉芳瑜倒數59秒的逆轉三分彈後領先至終場，以57：54氣走美和科大，複賽開胡，美和則吞2連敗。林品妤攻下台師大最高13分、11籃板，湯書淳3記三分彈挹注12分，美和則以黃羽婷14分最佳，外籍生彼葳12分、19籃板。

6隊今將迎來休兵日，明重新回到板橋體育館進行3連戰，力拚4強小巨蛋入場券。

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