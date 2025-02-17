PLG》卡總變陣主力掛名 領航猿照樣射鷹

領航猿洋將瓊斯繳26分，聯手李家慷等人，斬斷獵鷹3連勝。 （領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕即便少了盧峻翔、林正兩名主力，桃園領航猿實力依舊堅強，昨在瓊斯繳26分、李家慷貢獻16分帶領下，終場以103：81痛宰台鋼獵鷹，斬斷對手3連勝。

登錄盧峻翔、林正 兩人沒上場

領航猿主帥卡米諾斯上週爆料獵鷹不放球員參加國家隊，進而衍生出聯盟賽程安排問題，引發爭議。昨盧峻翔和林正都有登錄，但沒有上場，卡總也變陣，改由關達祐、白曜誠搭配伯朗、丁恩迪和葛拉漢先發。

請繼續往下閱讀...

即便少了主力，領航猿依舊打得相當強勢，全隊5人得分上雙，瓊斯貢獻26分、10籃板，李家慷繳出本土最佳16分。昨先發上陣的外籍生丁恩迪拿下9分、8籃板、3阻攻，賽後他全程用中文受訪，「很開心教練給我機會讓我先發，這場也打得比較多，獲得機會，我就是要拿出表現來。」

瓊斯繳26分 斬獵鷹3連勝

值得一提的是，昨丁恩迪和獵鷹外籍生蓋比的對決成為焦點，蓋比拿下11分、8籃板、3阻攻，中文實力也不錯的他，賽後同樣秀一手，「丁恩迪打得非常好，雖然我們沒有很多機會對位，但我也是外籍生，看到其他外籍生打得很好，我也很開心，他們打得好會激勵我要更努力。」

球隊不敵領航猿中止3連勝，蓋比認為，球隊這場其實準備得不差，但對方發揮得更好，「他們的對抗性、跑位、防守都很好，其實我們打得不算差，只是結果不好，還要再努力。」 翟蒙拿下25分、13籃板，全隊最佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法