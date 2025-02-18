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自由日日shoot》「HBL大禮包」高價販售 北一女家長會惹議

2025/02/18 05:30

HBL四強和總決賽將在3/8日起開打，已進入四強的北一女，昨傳出家長會高價販售門票大禮包，引發部分家長不滿，校方已緊急喊卡。（資料照）HBL四強和總決賽將在3/8日起開打，已進入四強的北一女，昨傳出家長會高價販售門票大禮包，引發部分家長不滿，校方已緊急喊卡。（資料照）

〔記者林曉雲、林承鴻／台北報導〕113學年度HBL甲級總決賽將於3月在台北小巨蛋登場，高中體總日前宣布3月9日女生組和男生組冠軍賽首度售票。但有北一女中家長昨日向本報投訴，北一女家長會竟把北一女200個加油區座位，包裹成要價5281元「HBL大禮包」，白紙黑字宣稱「準時開賣」，限量200個，家長和學生觀賽權均受影響，甚至違法疑慮。

含總決賽門票 要價5281元

「北一專屬HBL大禮包」內容包括3月8日和3月9日北一女兩場的門票、個人專屬北一加油棒一對、北一家長會特別設計HBL應援T-shirt一件、北一幸運御守悠遊卡一個、北一專屬HBL大禮包束口袋一個。記者多次致電北一女家長會，對方未正面回應並兩度在對話未結束前即掛斷電話。北一女校方晚間表示，已暫停此募款活動。後續將依循往例，開放校內同學及師長登記索票。

家長爆料 影響學生觀賽權

投訴家長表示，主辦方提供學校加油區，是要讓親師生都有機會幫北一女球員加油，但家長會竟用高價特權販售，賣得比主辦方的冠軍賽門票300元還要貴很多。加油區的200個座位原本只要是北一女家長就有資格索票觀賽，家長會卻用高價販售，產生極大爭議。

面對外界質疑，北一女昨晚在學校網站公告：「家長會本次配合HBL四強決賽，特別設計200份『北一專屬HBL大禮包』為籃球隊募款，並提供加油區座位，鼓勵捐款家長入場為球隊加油。表單於昨上午10點開放登記，短短2小時已有100人登記也完成匯款，但新聞曲解家長會美意，故校方已請家長會暫停此募款活動，並依照捐款名單退款，也向100位家長致歉及感謝。」投訴家長認為北一女家長會「睜眼說瞎話」，北一女公告才將「新聞曲解家長會美意」一節刪除。

北一女急喊卡 暫停「募款」

台北市教育局體育及衛生保健科科長吳青娟表示，加油區理論上不屬販售區塊，是提供給選手家人及師生的座位，北一女雖出於支持校內籃球發展才有這個構想，但做法不夠周延。至於是否違反《運動產業發展條例 》第24之1條規定，吳青娟說需視此案是否符合違法的構成要件，會再跟高中體總、體育署等單位瞭解後續應如何處置。

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