北一女HBL禮包之亂》免費票轉賣 恐違反運動發展條例

北一女家長向本報爆料，秀出家長會訊息，指稱家長會販售要價5281元的HBL大禮包，讓家長和學生觀賽權受到影響。 （投訴家長提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕113學年HBL男、女子甲級總決賽首次試辦售票，季軍戰和3月8日賽事仍維持索票，只有冠軍戰對外售票，昨北一女中家長投訴家長會把學校200個加油區座位，包裝成要價5281元「大禮包」，此舉涉及違反運動產業發展條例引起爭議，若經調查屬實，一票一罰恐面臨鉅額罰鍰。

北一女家長會推出的「大禮包」內含3月8日、9日北一女中兩場次門票各一張，雖後來澄清是為籃球隊募款，仍可能涉及違反運動產業發展條例24條之1，不得將全面或部分免費入場之運動賽事或活動免費票券定價販售的規定，依規定每張可罰5到50倍的販售價格。體育署官員表示，該條例的精神致力於保障民眾觀賞運動賽事或活動的權益，確保運動賽事或活動票券正常流通，若有民眾檢舉就有後續處理。

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冠軍戰首度賣票

門票已快售磬

高中體總指出，HBL晉級四強比賽的學校，比賽時各獲加油席有1100個座位，且加油席不需要實體門票，採取團進團出，由體總與校方代表當場確認人數，並無提供實體票券。

高中體總本屆首次在總冠軍賽試辦售票，3月9日登場的男、女冠軍賽開放5000個售票座位，其他座位保留給公益團體、基層籃球隊。票價從100元至500元，昨售票網站上僅剩100元區域有零星座位，其他區域皆已完售。冠軍賽的售票所得扣除場館及售票系統等成本，會全數提供晉級冠軍賽的4隊，協助基層學生籃球運動發展。

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