NBA明星賽》美巨星隊奪冠不意外 柯瑞MVP

由美國巨星組成的Team Shaq拿下NBA明星賽冠軍，陣中勇士一哥柯瑞（左）則抱回MVP。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年NBA明星賽改制，分成4隊進行小型錦標賽，最終由美國本土明星組成的Team Shaq以41：25擊敗以國際巨星為主的Team Chuck；地主勇士一哥柯瑞比賽中大秀中場投籃，全場拿下12分，抱回MVP。

為了拯救收視率，今年明星賽將24名球員分成3隊，加上從新秀挑戰賽勝出隊伍，4隊進行3場比賽，每場比賽率先拿下40分者獲勝。

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打敗國際隊

由國際球員吉爾吉斯亞歷山大等人領銜的Team Chuck先以41：32擊退由新生代好手組成的Team Kenny，晉級冠軍戰；另一戰由柯瑞等人率領的Team Shaq也毫無意外以42：35擊退新秀挑戰賽冠軍隊晉級。

Team Shaq在冠軍戰打得相當強勢，以一波11：1攻勢開局，柯瑞在比賽中狂飆三分球，塔圖姆最後用灌籃終結比賽。塔圖姆攻下全隊最高15分，柯瑞投進4顆三分球進帳12分，榮膺MVP，這是他自2022年明星賽後，再度抱回該獎項。

柯瑞表示，能在灣區出戰明星賽，且拿下MVP對他而言是相當意義非凡的一刻。而他的表現也獲得隊友們好評，過去曾在勇士和柯瑞並肩作戰的杜蘭特說：「他在比賽中很順其自然，跟他一起打球是很容易的事情。」

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