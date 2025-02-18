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明星賽改制被罵更凶 D.格林批「0分」

2025/02/18 05:30

里拉德建議明星賽移至賽季中段，並回歸東西部對決。 （法新社）里拉德建議明星賽移至賽季中段，並回歸東西部對決。 （法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA明星賽今年賽制進行變革，仍招致不少批評，聯盟球星集思廣益，希望能挽救這場盛宴的聲勢，公鹿球星亞德托昆波、里拉德各有想法。

明星賽今改為小型錦標賽，採取4強淘汰制，將全明星分為3隊，再加上新秀挑戰賽冠軍隊，但40分目標得分制導致比賽時間過短、秀味不足，向來敢怒敢言的勇士前鋒D.格林昨直接給了今年明星賽「0分」，認為聯盟讓新秀參與最後一天正賽的制度過於荒謬。

明星賽近年淪為飆分秀，聯盟只能想方設法增加可看度，今年因傷缺席的字母哥提議將球星依國籍分為美國隊與世界隊，且比賽地點不一定要侷限在美國國內，可以移師英國倫敦、法國巴黎等地，更提到「2027年明星賽應該在里約熱內盧或者中國某個城市舉辦」。

昨代表Team Shaq奪冠的里拉德建議回歸東西部對決，勝方可獲得總冠軍賽主場優勢，讓球員有更多動力，另外也有創意想法，提議今年新秀隊可以改為遺珠隊。

里拉德建議

回歸東西部對決

里拉德同時希望明星賽移至賽季中段、而非已經進行2/3時才舉行，畢竟愈接近季後賽衝刺階段，球員對自己的身體狀況會更加謹慎。

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