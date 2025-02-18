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西班牙來者不善 安古羅頭號警戒

2025/02/18 05:30

烏茲塔利茲（記者李惠洲攝）烏茲塔利茲（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕西班牙昨天在高雄立德球場的練習賽火力全開，11：1大勝台鋼雄鷹，前樂天桃猿雷法先發2.2局拿下勝投。西班牙總教練普拉達（Nelson Prada）對全隊的攻守表現都相當滿意，對經典賽資格賽更有信心。台灣隊21日在大巨蛋首戰這支來勢洶洶的神祕勁旅，需提高戒備。

希梅尼茲（記者李惠洲攝）希梅尼茲（記者李惠洲攝）

台灣隊首戰對手

安古羅（記者李惠洲攝）安古羅（記者李惠洲攝）

獵鷹下馬威

普拉達表示，這場比賽一直保持領先，並能攻擊好球帶，找到上壘的方法，投手也投出不少三振，都控制得很好，打出很棒的比賽，陣中有些球員已經有一段時間沒比賽，這幾場練習賽對他們幫助很大。

西班牙面對台鋼8名投手共擊出14支安打，第1棒安古羅（Andrés Angulo）5打數4安打，還有2次盜壘、1次四壞球，烏茲塔利茲（Jesús Ustariz）和希梅尼茲（Daniel Jimenez）都是4打數3安打，這3名右打都值得台灣隊嚴加提防。

雷法被擊出5支安打，第3局前樂天隊友藍寅倫安打並盜上二壘，王柏融安打攻下台鋼唯一的分數，台鋼全場擊出7支安打。

全隊僅4左打

3右打手感發燙

西班牙只有4名左打，左投則只有西爾瓦（Elio Silva）1人，昨天西爾瓦中繼0.2局，連續解決2名打者，最快球速137公里，之前練習賽則曾投到140公里。

普拉達表示，左右不夠平衡的確是比較不利的地方，打擊方面還好，但是包括台灣隊，其它參加經典賽資格賽的球隊都有不少左打，缺少左投調度空間就受限，不過，現實就是這樣，只能期待現有陣容能發揮到最好。

西班牙今天將到斗六球場出戰味全龍，高雄立德球場由南非對台鋼，不開放球迷進場。

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