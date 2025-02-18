雷法華麗轉身 西班牙模式尬台

西班牙投手雷法昨在熱身賽先發2.2局，被敲出5支安打失1分。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕前樂天桃猿洋投雷法曾代表古巴參加2023年經典賽，今年代表西班牙參加經典賽資格賽，昨天練習賽對台鋼雄鷹先發，賽前和前隊友藍寅倫熱情擁抱。雷法表示，回到台灣投球非常開心，也希望有機會再回中職。

雷法上屆經典賽對台灣先發2.1局拿下勝投，只被擊出1支安打、無失分，投出4次三振，之前對台壽霸龍中繼1局無失分，昨天投2.2局被擊出5支安打，仍將傷害控制到最小，只失掉1分。

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雷法表示，原本就設定投45球，第5局球數到了因此退場，調整進度都在掌握之中，對自己表現很滿意。西班牙總教練普拉達表示，雷法是很有經驗的投手，昨天的投球都有達到教練團要求的課題，是值得信賴的選手。

雷法表示，上一次打經典賽，古巴有很多有名的選手，這一次西班牙雖然有名的選手比較少，團隊氣氛非常好，希望也能有好表現來幫助球隊。

雷法2023年打完經典賽後加盟樂天，當時吃到台灣鳳梨驚為天人，大讚是全世界最好吃的鳳梨，還吸引農糧署和樂天合辦「旺萊趴」。雷法表示，在台灣有很多美好的回憶，能回到台灣投球非常開心，尤其是看到老隊友藍寅倫。藍寅倫則表示，自己英文不夠好，不必和雷法多說什麼，給他一個大大的擁抱就盡在不言中。

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