台灣隊投高打低 孫易磊飆速152km

台灣隊孫易磊昨首度實戰登板，急需適應投球秒數限制，加快出手節奏。 （中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊昨以完整陣容進行最後一次實戰演練，和味全龍的模擬賽卻以0：4遭到完封。台灣隊報到後首度實戰的旅日投手孫易磊，飆出152公里火球，是少數亮點。

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龍隊郭郁政先發2局、林鋅杰接手2局，趙璟榮1局、王維中2局，皆未讓台灣隊敲安，吳君奕和陳禹勳則是各後援1局。台灣隊打線熄火，總教練曾豪駒說，確實沒有發揮，要趕快把比賽的感覺、想要拚勝負的感覺找回來。

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相較火力令人憂心，台灣隊在投手群則有好消息。除了孫易磊1局無失分，上週對韓職交流賽2局失2分且挨轟的李東洺回穩，21球投2局、2K，且6上6下。教練團並測試19歲投手徐翔聖負擔2局投球，初步有收到效果。

孫易磊是U18國手，成棒層級上次入選台灣隊則是前年亞錦賽。前年10月和日職日本火腿隊簽約後，去年他二軍出賽15場、4場先發，防禦率3.86。這次能否扛下一場先發，有待教練團評估。

曾豪駒提到，孫易磊投球頗具力量，但在經典賽有投球秒數限制下，他的幾顆球是在時間限制內壓線投球，節奏方面還要再注意。

而測試投長局數中繼的徐翔聖，曾總給出正面評價，說：「雖被敲較多安打，但都是短程安打。控球狀況還不錯，不過在球種搭配上可以再做調整。」

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