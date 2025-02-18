陳宇宏入選台灣隊 複製老虎任務

陳宇宏（資料照）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹有最多的6名選手入選經典賽資格賽台灣隊，包括原本不在集訓球員名單的陳宇宏。台鋼總教練洪一中表示，陳宇宏是認真又有想法的球員，期待他在國際賽累積經驗值，今年球季和同為低肩側投的樂天桃猿黃子鵬一樣，有穩定的表現。

洪總期許子弟兵

低肩側投制敵

洪一中指出，多年來的經驗，中南美洲打者對於低肩側投的投手比較不適應，可能是陳宇宏入選台灣隊的原因，期待他對西班牙和尼加拉瓜能發揮作用，也在國際賽累積經驗。

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去年12強賽，「老虎」黃子鵬預賽先發對多明尼加6局無安打、無失分，預賽最後一戰對古巴先發1.1局無失分，複賽對委內瑞拉第三度先發投4.2局、失2分吞敗，黃子鵬幾乎是對戰中南美洲球隊的第一人選，陳宇宏在這次資格賽或將扮演相同角色。

台灣隊上週和韓職樂天巨人的2場交流賽，陳宇宏首戰支援中繼2.1局無失分，只被擊出1支安打，投出1K、無四壞球，出色的表現獲得台灣隊教練團青睞。

陳宇宏去年一軍出賽16場，包括6場先發，戰績1勝4敗，防禦率4.50。洪一中表示，陳宇宏去年好壞落差比較大，他算是心臟大顆的球員，被打可以讓他思考下一次要怎樣對付打者，不論好壞都是重要的經驗。

洪一中表示，黃子鵬剛打職棒也是時好時壞，但是隨著經驗的累積，越來越知道怎樣去面對比賽，而國際賽是對上完全陌生的對手，投手更需要去思考如何投不同的打者，累積經驗值最快，期待陳宇宏經過國際賽的洗禮，表現更上層樓。

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