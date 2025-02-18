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億級戰將陳傑憲 本週公布大合約

2025/02/18 05:30

統一獅和陳傑憲的破中職紀錄新合約將在本週公布，陳傑憲可望以「億元男」身分參與經典賽資格賽。（資料照）統一獅和陳傑憲的破中職紀錄新合約將在本週公布，陳傑憲可望以「億元男」身分參與經典賽資格賽。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣隊長陳傑憲的中職史上最大合約本週將揭曉，他在2016年7月11日以簽約金440萬、月薪10萬加盟統一獅，如今9年年資未滿，今年月薪就將衝上百萬級，寫下中職本土球員的最速「薪」猷。

獅一出手就寫紀錄 WBCQ前揭曉

陳傑憲目前正隨經典賽資格賽台灣隊集訓，為週五在大巨蛋和西班牙的首戰備戰，而他和母隊獅隊的新合約也可望在開打前揭曉。獅隊領隊蘇泰安日前接受本報訪問時指出，陳傑憲和其他獅隊球員的合約將一併在資格賽開打前公布，昨他仍未表明公布日期，僅回覆「應該是在本週」。

中職36年開打前，就已相繼出現兩紙「億級合約」，先是味全龍以10年最高總值達1.3億合約延攬自由球員陳子豪，上月底中信兄弟再宣布以10年最高總值1.4788億合約和江坤宇達成共識，如今陳傑憲不但確定晉升「億級」身價，合約總值更將成為史上最頂。

中職年資未滿9年

月薪已從10萬變百萬

31歲的陳傑憲可望從去年月薪65萬直衝百萬級，儘管他今年月入百萬並非年紀最輕，不如江坤宇在2028年月領105萬時才27歲，但他在短短不到10年光景的身價上漲速度，仍寫下傲人紀錄。

陳傑憲可望以「億元男」身分率台灣隊爭取經典賽資格，陳子豪卻在28人正選名單遭到割愛，無法一圓自己許下「30歲前至少披一次成棒國家隊戰袍」心願。由於陳子豪在日前台韓交流賽滑回本壘造成腰部不適，龍隊教頭葉君璋昨在和台灣隊練習賽後指出，他的狀況應該不嚴重，可能台灣隊教練團擔心比賽強度夠的話容易受傷，才會做出這個取捨。

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