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套用12強奪冠方程式 鐵牛棚應戰WBCQ

2025/02/19 05:30

此次經典賽資格賽可能比照12強台灣隊，再推出「鐵牛棚」爭取好成績，其中左投呂彥青將扮演關鍵角色。（資料照）此次經典賽資格賽可能比照12強台灣隊，再推出「鐵牛棚」爭取好成績，其中左投呂彥青將扮演關鍵角色。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕近幾年不少教練奉行「打者第3次面對投手時效率最高」，關鍵時刻盡可能不讓先發投手多面對一輪打者。去年美職，道奇在先發戰力捉襟見肘下，多次以投手車輪戰搶勝，12強台灣隊也把「鐵牛棚」發揮得淋漓盡致，這次經典賽資格賽（WBCQ）也將比照辦理。

去年12強賽，王牌投手林昱珉先發2場，黃子鵬、陳柏清則負擔3場先發，黃子鵬貢獻了全隊最多的12局，其他投手投球局數平均分配，沒人投超過10局，戰力平均、教練團調度明快，成為台灣隊獲勝關鍵。

考驗教練團投手調度 呂彥青關鍵左投

本屆資格賽程最多4場，但因經典賽本身用球數限制，台灣隊也準備比12強更多的15位投手。由於賽程比12強賽更短，投手調度也考驗總教練曾豪駒和投手教練林岳平。

在名單底定後，台灣隊左投僅有林維恩、呂彥青。考量林維恩角色定位和所屬球團可能的用球限制，呂彥青返台發後擔任過先發、終結者和布局投手，經驗更豐富，或許是牛棚關鍵人物。

台灣隊昨邀業餘台壽霸龍隊協助投打練習。陳宇宏、呂彥青、陳柏豪、陳韻文和曾峻岳等主力牛棚，都登板調整狀態。

資格賽今最後名單 更動機會不大

按經典賽規定，各隊今天仍有機會更換名單，但中職會長蔡其昌透露，由於選手已陸續返回母隊，原則上名單更動機會不大。昨林盛恩搭機返美、劉基鴻則出現在和西班牙熱身賽的打序中。

和台灣隊同組的3支外隊，昨都有熱身賽行程，南非7：19不敵台鋼雄鷹，前天大比分扳倒台鋼的西班牙，9局上突破陳冠偉的投球，4：4逼和龍隊；還在日本移訓的尼加拉瓜，單場4轟、8：2輕取日本社會人東京瓦斯。

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