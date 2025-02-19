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中職打者8秒大限 不用再「注視投手」

2025/02/19 05:30

魔鷹去年曾發生進入打者8秒大限時，因沒有注視投手被宣告1好球遭三振，當時洪總抗議無效。（資料照）魔鷹去年曾發生進入打者8秒大限時，因沒有注視投手被宣告1好球遭三振，當時洪總抗議無效。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職昨進行年度季前總教練會議，做出兩項關於投、打計時變革，除了決議在今年公辦熱身賽先試行縮短投球計時秒數，也針對打者在剩餘8秒內雙腳需進入打擊區但刪除「注視投手」的規定。

投球再縮時 熱身賽先試行

中職36年將於3月29日開打，昨下午召集6隊開會，除了樂天桃猿由首席教練曾豪駒代表、中信兄弟由投捕教練王峻杰代表，其他4隊都是總教練出席，包括台鋼雄鷹洪一中、統一獅林岳平、味全龍葉君璋和富邦悍將陳金鋒。

在比賽縮時部分，中職去年導入壘上有人時也進行投球計時和延長賽突破僵局制後，平均每場比賽時間3小時8分，和前年的3小時22分相比，確實收到成效。會中，包括擔任經典賽資格賽台灣隊總教練的曾豪駒、投手教練林岳平，都贊成可以再縮短投手出手秒數，將原本壘上無人時的20秒、壘上有人時的25秒，分別縮成18秒和23秒，但並未獲得全部球隊同意，聯盟也決定在3月12至26日的公辦熱身賽先試行，例行賽還不會執行新規。

此外，關於打者8秒大限，去年7月曾發生台鋼洋砲魔鷹在2好2壞時雖於剩餘8秒前雙腳進入擊球區，但因沒有注視投手被宣告1好球遭三振，當時就曾引發認知上的爭議，昨也決議將「注視投手」從規則中刪除。

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