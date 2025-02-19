WBCQ》南非最後練習賽 被台鋼震撼教育

南非最後一場練習賽，遭台鋼逆轉。 （記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕南非昨天在立德球場進行經典賽資格賽前的最後一場練習賽，雖然前2局就取得5分的領先，但遭到台鋼雄鷹強大火力反擊，包括顏郁軒和吳柏萱全壘打，以7：19敗下陣來。

台鋼吳柏萱（右）在第5局轟出3分砲。 （記者李惠洲攝）

打過2000年雪梨奧運棒球賽的南非總教練艾道尼斯表示，這場比賽一開始打擊發揮得不錯，對於在經典賽資格賽對決強力投手的適應很有幫助，可惜後來投手和守備都有一些狀況，還是非常感謝棒協安排這3場練習賽，對於選手調整有很好的作用，也感謝台鋼的協助

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台鋼由新人李欣穎先發，南非第1局就擊出4支安打攻下3分，第2局再靠著失誤和四壞球，1支安打就攻下2分，取得5：0領先。

先發金恩 第4局遇亂流

南非先發投手金恩前3局無失分，只被擊出2支安打、1次四壞球，第4局控球出現亂流，台鋼連打11人次，以5支安打攻出7分大局，包括顏郁軒2分砲，第5局吳柏萱再轟出3分砲，第6局又打了13人次攻下9分。

7：19 提前結束比賽

這場比賽打完7局上半已經超過3小時，經兩隊同意提前結束比賽。只進攻6局的台鋼擊出16支安打，胡冠俞演出3安猛打賞，包括2支二壘打，還有高飛犧牲打，吳柏萱和林威漢各有2安。

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