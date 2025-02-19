晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WBCQ》南非最後練習賽 被台鋼震撼教育

2025/02/19 05:30

南非最後一場練習賽，遭台鋼逆轉。 （記者李惠洲攝）南非最後一場練習賽，遭台鋼逆轉。 （記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕南非昨天在立德球場進行經典賽資格賽前的最後一場練習賽，雖然前2局就取得5分的領先，但遭到台鋼雄鷹強大火力反擊，包括顏郁軒和吳柏萱全壘打，以7：19敗下陣來。

台鋼吳柏萱（右）在第5局轟出3分砲。 （記者李惠洲攝）台鋼吳柏萱（右）在第5局轟出3分砲。 （記者李惠洲攝）

打過2000年雪梨奧運棒球賽的南非總教練艾道尼斯表示，這場比賽一開始打擊發揮得不錯，對於在經典賽資格賽對決強力投手的適應很有幫助，可惜後來投手和守備都有一些狀況，還是非常感謝棒協安排這3場練習賽，對於選手調整有很好的作用，也感謝台鋼的協助

台鋼由新人李欣穎先發，南非第1局就擊出4支安打攻下3分，第2局再靠著失誤和四壞球，1支安打就攻下2分，取得5：0領先。

先發金恩 第4局遇亂流

南非先發投手金恩前3局無失分，只被擊出2支安打、1次四壞球，第4局控球出現亂流，台鋼連打11人次，以5支安打攻出7分大局，包括顏郁軒2分砲，第5局吳柏萱再轟出3分砲，第6局又打了13人次攻下9分。

7：19 提前結束比賽

這場比賽打完7局上半已經超過3小時，經兩隊同意提前結束比賽。只進攻6局的台鋼擊出16支安打，胡冠俞演出3安猛打賞，包括2支二壘打，還有高飛犧牲打，吳柏萱和林威漢各有2安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中