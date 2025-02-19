高三緊張了一整年 林鉑濬加盟水手

鶯歌工商畢業的火球男林鉑濬正式加盟水手隊，合約總值55萬美元（約台幣1801.25萬元）。（記者田裕華攝）

合約總值約1800萬

〔記者林宥辰／台北報導〕鶯歌工商畢業的火球男林鉑濬，昨在經紀公司安排下舉辦加盟水手隊記者會。合約總值55萬美元（約台幣1801.25萬元）、含獎學金8.5萬美元（約台幣278.4萬元）。

林鉑濬昨在家人和鶯歌工商總教練王傳家見證下，披上水手隊球衣，成為鶯歌工商校史第3位旅外選手，也是水手隊史第13位台將。

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去年U18冠軍隊

第4位旅外

去年U18亞青台灣隊擊敗日本隊奪冠，後援4.1局無失分的林鉑濬拿下勝投。如今他確定成為繼道奇柯敬賢、巨人陽念希和日職歐力士陳睦衡後，同梯戰友第4位旅外。

拚季中上1A 計畫增重

從水手隊球探江奕昌手中接過球衣，林鉑濬說，高三這年內心很緊張，因為自己設定的目標就是旅外，後續有跟經紀公司討論，知道水手隊投手養成功力佳，所以決定加入水手，希望努力之後有機會圓夢。他也透露：「很期待但有點緊張，想看自己的實力到哪裡。希望第一個球季能健康出賽，也希望季中能上到1A，是給自己的一個小目標。」

林鉑濬最快球速可達154公里，球威出色。他坦言，旅外後一定會遇到很多考驗，因此不會太心急，計畫性的增重和維持球感是這半年努力的方向。

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