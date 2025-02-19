WBCQ》「想尬前隊友」 南非強投迪倫喊酷

前富邦悍將投手迪倫代表南非來台參加經典賽資格賽。 （記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕前富邦悍將投手迪倫代表南非來台參加經典賽資格賽，非常期待和前隊友重逢，也很驚喜台灣球迷還記得他。

迪倫在2021年季末加盟富邦，只出賽3場球季就結束，戰績1勝0敗，防禦率2.38。雖然在富邦時間不長，仍和不少隊友在社群媒體上保持互動。

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前悍將洋投返台

感動球迷記得他

迪倫表示，在確定代表南非來台參賽後，很多前隊友都在IG上敲他。至於有哪些人和他連繫，他說包括1位補手，但記中文名字對他來說太難了。當媒體把入選台灣隊的李宗賢照片給他看，他馬上說：「我記得他，很棒的選手。」

迪倫表示，這幾天有些球迷在飯店外守候，甚至等了2、3個小時，沒想到球迷還記得他，讓他非常感動，差點當場把球帽脫下來送給球迷。

台灣隊去年奪得12強賽冠軍，迪倫表示，當時台灣隊有好幾位富邦前隊友，非常替他們開心，這次台灣隊同樣有富邦選手，若能對上台灣隊會是很酷的事。

迪倫去年贏得委內瑞拉夏季聯盟防禦率王和最佳投手獎，在南非第1場練習賽對台南市成棒球隊先發3局。他表示，當時達到設定球數而退場，目前狀況調整得不錯。南非總教練艾道尼斯表示，迪倫是南非最好的投手之一，且在全世界打過球，會把他的經驗和隊友分享，是非常重要的成員。

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