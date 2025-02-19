UBA》雙姝開火 文化率先晉4

文化大學隊長鄭慧慈（右）攻下14分、21籃板。

（大專體總提供）

擊敗台師大 複賽3連勝

文化大學王玥媞進帳21分。

（大專體總提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕文化大學昨在UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，以69：62擊敗台灣師大，成為首支晉級4強隊伍。

文化在上學年度奪下季軍，這季預賽場均得分、失分、籃板、助攻都全高居各隊首位，並以10勝1負、第2種子挺進6強複賽，目標重返榮耀。

請繼續往下閱讀...

王玥媞21分、鄭慧慈14分

文化昨面對台師大幾乎一路領先，得分后王玥媞進帳21分，隊長鄭慧慈攻下14分、21籃板。文化教練鄭慧芸認為，現階段沒有所謂的明星球員能主宰勝負，球隊至今還在堆疊球員的防守實力，希望晉級4強能更穩定發揮，並為下學年度做準備。

針對複賽最後2戰，鄭慧芸選擇保守出擊，希望讓球員輪番上陣，累積比賽經驗，以保護球員為主，不會過於躁進。

這季扛起隊長重責，鄭慧慈坦言壓力不小，自己還在學習，但也有不少收穫，「對於隊長這位置不是很熟悉，但身為學姐，我們要主動去關心學妹，除了球場上的問題，還有生活起居，拉近彼此距離。」

確定進軍小巨蛋，鄭慧慈認為依舊不能大意，後面比賽還是得紮實地做好教練交代的事情，「到4強賽還有1個月時間，不能因為晉級就放鬆，對手肯定會繼續調整更好。」

另一戰，中信學院在大學姐楊淑琄14分帶領下，以62：51擊退美和科大，取得2勝1負，晉級4強機會濃厚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法