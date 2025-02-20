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統一獅雙陳 打雷法最有心得

2025/02/20 05:30

徐若熙熟悉大巨蛋場地，扛台灣隊首戰呼聲高。（資料照）徐若熙熟悉大巨蛋場地，扛台灣隊首戰呼聲高。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕目標重返經典賽正賽的台灣隊，明晚資格賽首戰在大巨蛋對西班牙相當關鍵，為求旗開得勝激勵士氣，以近況和經驗最佳的徐若熙掛帥先發「拔牙」可能性最高，至於西班牙是否推出有中職經驗的王牌雷法，兩軍口風甚緊，等待今晚主辦的大聯盟官方公告。

雷法具中職經驗，是西班牙對台先發首選。（資料照）雷法具中職經驗，是西班牙對台先發首選。（資料照）

今天上午9點起，南非、尼加拉瓜、西班牙和台灣隊將依序進入大巨蛋訓練，大聯盟也將開箱經過佈置後的「經典」大巨蛋風格，更增添戰雲密佈和觀賽氛圍。

明首戰王牌對決 預料是徐若熙掛帥

資格賽4搶2的賽制安排上，明起連3天賽程結束後，分組第一直接晉級，休兵1日，25日將是二、三名一戰定勝負，首戰各隊先安排陣中王牌，在合理用球範圍內休3天再登板搶勝，亦不失為合理安排。

台灣隊徐若熙在大巨蛋登板經驗豐富，不論中職例行賽、亞錦賽都有傑出表現，這次主場優勢打頭陣機會甚濃，此外包括旅外的海盜陳柏毓、運動家莊陳仲敖都在教練團的先發口袋名單。雷法在西班牙、古巴都有豐富國際賽經驗，昨古巴記者羅梅洛則在個人社群上發文，爆料就是由曾效力樂天桃猿的雷法先發，若屬實台灣隊首戰將面對「熟悉的陌生人」。

雷法不只前年加盟桃猿，季前更先以古巴隊身分，在經典賽預賽最終戰出戰台灣隊，當時他投2.1局、4次三振，僅被擊出1安打，古巴該役以7:1獲勝取得前進東京4強複賽門票，更使得台灣隊跌落分組末位，這次得從資格賽爬起。中職開打後，雷法代表桃猿出賽12場，4勝3敗、防禦率3.88。

台灣隊陣中打雷法最有心得的陳傑憲17打席5安打、5保送，陳重羽則是7支5，包括1轟。

南非迪倫、尼加拉瓜傑斯，都效力過中職富邦悍將，兩隊是否如法炮製用熟悉敵人出戰台灣，值得觀察。不過，各隊仍要考量先搶下25日分組第2名決定戰出賽資格的可能性，也不排除在賽程中會保留陣中最佳戰力。

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