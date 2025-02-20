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雷法的厲害 陳敏賜第一手傳真

2025/02/20 05:30

陳敏賜（資料照，台壽霸龍提供）陳敏賜（資料照，台壽霸龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕外媒昨爆料，經典賽資格賽西班牙明天對地主台灣隊將推出雷法先發，抵台後雷法數度登板熱身賽，除了對過中職球隊台鋼，日前練習賽在西班牙以2：4不敵台壽霸龍成棒隊一役，雷法先發1局無失分，業餘全壘打王陳敏賜遭三振，他也提出近身鬥牛的心得，「台灣隊若遭遇雷法，要特別注意他的變速球。」

雷法上週五對台壽霸龍練習賽面對4人次，只被潘俊宇敲二壘安打力保不失，K掉前職棒球員陳敏賜和陽耀勳，隨後陽耀勳在第3局轟兩分砲，第4局陳敏賜轟陽春砲，攜手助隊以2分之差氣走西班牙。

上週五交手 受制變速球策略

陳敏賜表示，雷法最快球速約145公里，運用大量變化球對戰打者，主要武器是變速球，走橫向軌跡，會往打者內、外角掉，球路犀利刁鑽，「我和陽大哥都是被他這顆變速球三振。」

陳敏賜認為，去年12強賽台灣隊奪冠，外隊特別研究分析台灣打者對直球攻擊欲望強烈，因此資格賽對方投手群應該會用更多變化球應戰，相信雷法策略也是如此。

陳敏賜說，西班牙打者力量和跑壘速度都不錯，普遍抓直球打，變化球攻擊能力稍差，他們經驗老道，在場上很會玩球，「能跟這麼棒的外隊比賽，對我們業餘球隊來說是很棒的經驗。」

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