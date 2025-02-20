張奕目標明確 今年百局明年經典賽

悍將張奕重視責任局數，設定本季投球目標至少100局。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕本季將轉任先發的富邦悍將投手張奕，昨天牛棚練投30球。他表示，調整的進度很順利，今年目標投滿百局。

張奕投了直球、曲球、滑球和指叉球，他表示，主要是確認投球機制和各種球路的控球，結果很滿意，春訓以來的調整進度都有達到自己要求。

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春訓上軌道 牛棚練投30球

雖然本季轉任先發，張奕春訓的牛棚練投並未刻意拉長投球數。他表示，牛棚和實戰的強度不同，牛棚投再多球，實戰不一定就能投長局數，還是要在熱身賽中逐步增加球數，每次投球後經過檢討再往下一階段邁進，像爬樓梯一樣一階一階來。

對於先發長局數需要的體能，張奕表示，雖然下半季加盟富邦後都是投中繼，上半季在台鋼雄鷹二軍先發6場，至少投5局、最多6局，要吃下責任局數不會有問題，局數是投手自己能掌控的，不像勝投有太多影響因素，因此今年目標要穩定貢獻局數，至少要投到100局。

張奕連續參加兩屆12強賽，2019年以先發投手拿下2勝，贏得防禦率、勝率雙冠王，並入選明星隊先發投手，去年中繼5場拿下3勝，他也期待能參加更高層級的經典賽。

張奕表示，喜歡挑戰未知的領域，經典賽開放大聯盟球員參賽，有機會對上更高層級的打者，希望明年能參加，不過，明年要打經典賽，除了今年要有好表現，首先台灣隊必須從資格賽晉級，這幾天要幫台灣隊加油。

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