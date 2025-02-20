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中職公辦熱身賽 攻蛋2場有兄弟

2025/02/20 05:30

悍將新洋投力亞士近兩年效力韓職球隊，對亞洲球風不陌生。（富邦悍將提供）悍將新洋投力亞士近兩年效力韓職球隊，對亞洲球風不陌生。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／嘉義報導〕中職昨宣布新球季30場公辦熱身賽賽程，3月12日富邦悍將對樂天桃猿在嘉義球場點燃戰火，悍將正積極布局洋投戰力，擁有7年大聯盟經歷的新洋投力亞士昨天進行投打實戰練習，他表示，已經準備好了，並透露將在下週二對韓職NC恐龍的熱身賽初登板。

左投的力亞士表示，因曾在韓職投球，更快適應台灣的環境，調整得很順利。力亞士大聯盟新人球季就在水手隊投出10勝，大聯盟生涯戰績22勝24敗，防禦率3.96，2023年代表古巴參加經典賽後加盟韓職SSG登陸者隊，兩年先發42場，戰績15勝13敗，防禦率3.88。

悍將新洋投 已跟德保拉搭上線

力亞士表示，2023年來台參加經典賽預賽，雖然沒有對上台灣隊，曾在熱身賽出戰兄弟，當時就感覺台灣打者很強，最近又更進步了，來台前也特地向德保拉和魔鷹等好朋友請教，在台灣投球要注意的事情，台灣打者不好對付，沒有一套可以萬用的策略，只能上場投出自己最好的球。

至於從中信兄弟轉隊來的魔力藍（原名象魔力）也積極調整，他表示很開心能夠得到重新證明自己的機會，要幫助富邦贏球，打進季後賽。

富邦悍將在公辦熱身賽也將進入大巨蛋，3月23日對戰中信兄弟。另一場大巨蛋賽程，則是3月22日的象猿戰。

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