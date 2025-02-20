亞洲盃男籃資格賽》今主場戰菲 我拚雪恥

亞洲盃資格賽台灣男籃12人名單

圖齊︰打出最好化學效應

台灣隊今晚將在和平籃球館迎戰菲律賓，隊長劉錚領銜力拚雪恥。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽第3階段，台灣隊今晚7點將在和平籃球館迎戰菲律賓，主帥圖齊表示，這階段集訓不斷地調整陣容，希望能在主場打出最好的化學效應。

台灣隊資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，前2階段取得1勝3負，雖無緣以分組前2進入會內賽，仍可爭取第3，參與「6搶4」外卡賽。

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今迎戰菲律賓，台灣隊先發5人預計由隊長劉錚領銜，林庭謙接替陳盈駿空缺，扛起控球重擔，另外搭配「夜王」盧峻翔、旅日好手曾祥鈞和「新台灣人」高柏鎧。

前次交手菲 我慘敗53分

兩隊前次交手台灣隊慘敗53分，這次改由圖齊接掌兵符，他強調已做足情蒐也掌握16名球員的「使用說明書」，會把球員擺在對的位置上，透過集訓期間的磨合，要在主場打出最佳化學效應。

阿巴西上階段資格賽兩戰平均繳出16分、2.5籃板，為重要火力來源，他說：「狀況調整得不錯，希望這場能贏下來。」由於菲律賓的拉莫斯、艾杜也來自日本B聯盟，阿巴西透露，彼此在明星賽曾交手，期待在台灣主場和他們過招。

雷蒙恩對香港才會亮相

首度入選國家隊的台美混血好手雷蒙恩，對菲律賓之戰預計不會出賽，要等到客場對決香港才會亮相。他直呼很可惜，原本很期待和菲律賓交手，「他們戰績是分組第1，想感受一下他們有多強，如果能表現好是最好，也能從交手過程中學到東西。」

即使沒能在主場迎來國際賽首戰，雷蒙恩相信教練的決定，也會盡全力幫隊友加油，他笑說：「因為我是台灣人！」圖齊很看好他的未來性，他稱讚，雷蒙恩心態很積極也樂於學習，技術上雖還欠缺火侯，但他正面的態度有助於他快速成長。

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