晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞洲盃男籃資格賽》今主場戰菲 我拚雪恥

2025/02/20 05:30

亞洲盃資格賽台灣男籃12人名單亞洲盃資格賽台灣男籃12人名單

圖齊︰打出最好化學效應

台灣隊今晚將在和平籃球館迎戰菲律賓，隊長劉錚領銜力拚雪恥。（資料照）台灣隊今晚將在和平籃球館迎戰菲律賓，隊長劉錚領銜力拚雪恥。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽第3階段，台灣隊今晚7點將在和平籃球館迎戰菲律賓，主帥圖齊表示，這階段集訓不斷地調整陣容，希望能在主場打出最好的化學效應。

台灣隊資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，前2階段取得1勝3負，雖無緣以分組前2進入會內賽，仍可爭取第3，參與「6搶4」外卡賽。

今迎戰菲律賓，台灣隊先發5人預計由隊長劉錚領銜，林庭謙接替陳盈駿空缺，扛起控球重擔，另外搭配「夜王」盧峻翔、旅日好手曾祥鈞和「新台灣人」高柏鎧。

前次交手菲 我慘敗53分

兩隊前次交手台灣隊慘敗53分，這次改由圖齊接掌兵符，他強調已做足情蒐也掌握16名球員的「使用說明書」，會把球員擺在對的位置上，透過集訓期間的磨合，要在主場打出最佳化學效應。

阿巴西上階段資格賽兩戰平均繳出16分、2.5籃板，為重要火力來源，他說：「狀況調整得不錯，希望這場能贏下來。」由於菲律賓的拉莫斯、艾杜也來自日本B聯盟，阿巴西透露，彼此在明星賽曾交手，期待在台灣主場和他們過招。

雷蒙恩對香港才會亮相

首度入選國家隊的台美混血好手雷蒙恩，對菲律賓之戰預計不會出賽，要等到客場對決香港才會亮相。他直呼很可惜，原本很期待和菲律賓交手，「他們戰績是分組第1，想感受一下他們有多強，如果能表現好是最好，也能從交手過程中學到東西。」

即使沒能在主場迎來國際賽首戰，雷蒙恩相信教練的決定，也會盡全力幫隊友加油，他笑說：「因為我是台灣人！」圖齊很看好他的未來性，他稱讚，雷蒙恩心態很積極也樂於學習，技術上雖還欠缺火侯，但他正面的態度有助於他快速成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中