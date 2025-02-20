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亞洲盃男籃資格賽》菲少一大將 須提防布朗利

2025/02/20 05:30

台灣隊須提防菲律賓歸化洋將布朗利（右），減低他的殺傷力。（資料照，歐新社）台灣隊須提防菲律賓歸化洋將布朗利（右），減低他的殺傷力。（資料照，歐新社）

221公分索托因傷未出賽

〔記者林岳甫／台北報導〕菲律賓今天作客台北和平籃球館，雖少了禁區支柱221公分的索托，但台灣隊仍要提防歸化洋將布朗利，外籍主帥圖齊期待以團隊之力減低他的殺傷力。

力保3月參加外卡賽資格

菲律賓在資格賽B組進帳4連勝，和3勝1敗的紐西蘭都確定晉級，而1勝3敗的台灣隊則要努力打出好表現，力保3月參加「6搶4」外卡賽資格。台灣隊去年作客菲律賓慘輸53分，圖齊仍希望球員今天能在主場打出一場振奮人心的比賽。

台灣上次對上菲律賓根本守不住索托、布朗利，不過在日本B聯盟發展的索托因傷，這次並未參賽。

即使缺少場均15.5分、12.5籃板的索托，圖齊認為，菲國還是好手如雲，尤其杭州亞運金牌功臣布朗利更是能裡能外，勢必會帶給台灣隊強大威脅。

36歲的布朗利在資格賽場均繳出20.3分、8.5籃板及4.8助攻，上次對台灣隊斬獲26分、13籃板及5助攻。

圖齊指出，布朗利不只能打3號，又能打4號，當他打不同位置，必須由不同人進行盯防，最重要得靠團隊防守，場上5位球員都要在防守投入更多心力。

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