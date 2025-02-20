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UBA》世新痛宰美和 保4強生機

2025/02/20 05:30

蔡佑蓮貢獻24分、15籃板和5助攻，帶領世新大學奪勝。（大專體總提供）蔡佑蓮貢獻24分、15籃板和5助攻，帶領世新大學奪勝。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕尋求6連霸的世新大學昨在UBA公開女一級6強複賽，靠游沁樺、蔡佑蓮合力斬獲46分、33籃板，以89：55大勝美和科大，今天將對決台灣師大，贏球就能自力挺進4強。

游沁樺繳出22分、18籃板、4助攻及5抄截，率世新大學奪勝。（大專體總提供）游沁樺繳出22分、18籃板、4助攻及5抄截，率世新大學奪勝。（大專體總提供）

游沁樺、蔡佑蓮合攻46分

世新去年暑假不少主力隨前主帥何正峰南下中信學院，本季僅註冊9人，原本可用之兵就不多，又遇傷兵問題，6強賽只能6人抗戰，先發的游沁樺、蔡佑蓮、李盈潔、邱詠鈴、林紫彤，更做好場場打滿40分鐘的準備。

今戰台師大 贏者自力晉級

世新昨最大危機是游沁樺上半場身背3犯，還好蔡佑蓮挺身而出，她上場40分鐘攻下24分、15籃板和5助攻，游沁樺則克服犯規麻煩上陣33分鐘，送出22分、18籃板、4助攻及5抄截。游沁樺表示，贏球當然開心，最重要是今天對台師大一定要贏，用勝利換取前進台北小巨蛋的4強門票。

文化大學、佛光大學已提前晉級4強，剩下2席將由台師大、世新、中信爭奪。

中信今拚文化 背水一戰

台師大昨以59：52打敗中信，戰績2勝2敗跟世新平分秋色，今天雙方對決誰贏就能晉級。中信原本昨晚贏球就能晉級，輸台師大後變得岌岌可危，今天得戰勝4連勝的文化，若輸球就篤定淘汰。

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