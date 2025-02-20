潘政琮婉拒黃金計畫 體育署長︰將持續溝通

潘政琮（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅美好手潘政琮前天深夜在臉書發文指出對於黃金計畫3.0的疑慮，並婉謝國家補助，但仍願意為國出征。針對小潘提出的問題，體育署長鄭世忠表示，已和對方團隊聯繫也達成初步共識，將會持續溝通，希望在細節上討論清楚。

指出選手同意書有3點疑慮

體育署和國訓中心自107年起執行黃金計畫，為選手提供客製化的資源，但起初並未納入職業選手，直到112年起才將網球和高爾夫納入，而黃金計畫3.0今年1月1日起實施，高爾夫共有2人被列在第3級、3人第4級、2人第5級。

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潘政琮曾在東京奧運奪銅，也是台灣史上首面高爾夫奧運獎牌，亞運也曾摘下2金、1銀、1銅，成為黃金計畫選手之一。

不過，潘政琮指出，選手同意書中有部分模糊不清、沒有明確定義的條文，讓他有所疑慮。第1是同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間。其次，在亞運遴選辦法尚未頒佈之前，同意書要求選手承諾參與遴選。第3，同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。

國訓中心解釋，根據國民體育法特定體育團體的定義，若以高爾夫為例指的是「中華民國高爾夫球協會」；另外，黃金計畫宗旨在於奧運奪牌，因此希望獲得計畫資源的選手，在符合亞、奧運國家隊資格的前提下出賽。國訓中心也承諾，將加強溝通與合作，以確保選手權益與計畫目標的平衡。

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