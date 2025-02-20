國訓中心游泳館動土 王冠閎︰想馬上下水

國訓中心游泳館、網球場動土，王冠閎受邀參加展現高人氣。 （記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕國訓中心昨舉行第三期士校營區新建游泳館及網球場工程動土典禮，奧運游泳國手王冠閎期待啟用後菁英選手能一起集訓、提升成績。

此次新建游泳館除設有50公尺國際標準競賽池、25公尺練習池、跳水池外，還有陸上訓練區、更引進循環水流訓練池及低氧訓練設備。

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網球規劃硬地及草地球場

網球場設有5面戶外球場及4面風雨球場，分別規劃為硬地球場及草地球場，工程預計在2027年7月完工。教育部次長張廖萬堅表示，期許儘早為游泳及網球選手提供符合國際標準的訓練場地，給選手最好的照顧。

「台灣蝶王」王冠閎昨也受邀參加動土典禮，他表示，聽完建築師介紹後就相當興奮，很想馬上下水。他平時多在台北訓練，也常出國移訓，他認為，完工後除有更多時間待在台灣，菁英選手也可以集中訓練、互相刺激，對成績進步應該很有幫助。

王冠閎下月將前往中國昆明移地訓練，今年首場比賽是4月全大運，接下來也會參加地中海巡迴賽，以賽代訓備戰7月德國萊茵魯爾世大運。王冠閎在上屆成都世大運男子200公尺蝶式以0.03秒之差飲恨奪銀，教練黃智勇期許他本屆更上層樓、一舉鍍金。

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