晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳宇宏扛首戰 大巨蛋3.3萬人挺你

2025/02/21 05:30

陳宇宏扛首戰 大巨蛋3.3萬人挺你經典賽資格賽台灣隊首戰西班牙出奇兵，派出下勾投手陳宇宏打頭陣。
（記者羅沛德攝）

經典賽資格賽今在大巨蛋開打，台灣隊首戰3萬3000張門票已完售，球迷期待見證國手成功捍衛主場。（台北市攝影記者聯誼會提供）經典賽資格賽今在大巨蛋開打，台灣隊首戰3萬3000張門票已完售，球迷期待見證國手成功捍衛主場。（台北市攝影記者聯誼會提供）

下勾球路陰柔 盼迷惑西班牙

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊今晚7點在大巨蛋首戰西班牙，未如預期派王牌徐若熙，而是推出「奇兵」下勾投手陳宇宏先發，強碰西班牙雷法；2023年經典賽雷法代表古巴出賽，預賽對台先發2.1局奪勝投，也讓下一屆經典賽台灣隊得從資格賽打起，今首戰3萬3000張門票早已完售，滿場地主球迷期待台灣隊能擊倒雷法奪勝，完成甜蜜復仇記。

壓線進28人名單 打頭陣太驚喜

去年12強賽低肩側投黃子鵬對多明尼加、古巴、委內瑞拉先發，3場共投12局只被敲5安失2分，有效壓制拉丁美洲打線，這屆經典賽資格賽台灣隊在最後關頭將「台鋼潛水艇」陳宇宏納入28人正選名單，盼複製黃子鵬成功模式，用陰柔詭異球路伺候中南美洲球風的西班牙打者。

經典賽資格賽相關規則經典賽資格賽相關規則

台灣隊集訓期間原本陳宇宏只是台鋼雄鷹支援練習賽的投手，他憑藉亮眼表現擠進28人名單，總教練曾豪駒指出，考量台灣隊沒有下勾投手，加上陳宇宏這幾場練習賽表現不俗，最終決定放進28人名單。

「不可思議！」從「支援投手」變身「正選國手」，陳宇宏又驚又喜，他透露，「曾總希望我對中南美洲球隊，這樣能發揮下勾投球特性，之前打U23世界盃我也是對中南美洲球隊出賽。」

2021年U23世界盃陳宇宏對捷克、巴拿馬先發皆奪勝投，共投12局無責失分，勇奪大會防禦率王和勝率王一戰成名，去年球季戰績1勝4敗、防禦率4.50，最快球速135公里，他說，很榮幸能為國家盡一分心力，國際賽和職棒例行賽不同，對方不熟悉他的球路，可能只會對到1、2次，這是較有自信之處。

陳宇宏扛首戰 大巨蛋3.3萬人挺你台灣隊隊長陳傑憲喊話，面對西班牙絕不能輕敵。
（記者羅沛德攝）

陳傑憲激勵隊友拿出狂野球風

外界看好台灣能拿下首戰勝利，不過隊長陳傑憲認為，西班牙其實是一支厲害的球隊，絕對不能輕敵，昨練球前也跟隊友說，這是戰場，要把氣勢與鬥志拿出來，武裝好自己，在場上大膽發揮表現，不要畏縮，「台灣人民不是要看我們害羞的那一面，要拿出來狂野那一面。」

12強台灣隊奪冠引爆全國棒球熱，相隔近3個月，一級國際賽再登台，除了台北大巨蛋現場滿場球迷之外，包括6都在內，多個縣市都舉行直播會，邀請在地球迷一起觀戰，全台集氣TEAM TAIWAN！

雷法（記者羅沛德攝）雷法（記者羅沛德攝）

台灣隊陣容台灣隊陣容

經典賽A組賽程表經典賽A組賽程表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中