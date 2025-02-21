陳宇宏扛首戰 大巨蛋3.3萬人挺你

經典賽資格賽台灣隊首戰西班牙出奇兵，派出下勾投手陳宇宏打頭陣。

（記者羅沛德攝）

經典賽資格賽今在大巨蛋開打，台灣隊首戰3萬3000張門票已完售，球迷期待見證國手成功捍衛主場。（台北市攝影記者聯誼會提供）

下勾球路陰柔 盼迷惑西班牙

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊今晚7點在大巨蛋首戰西班牙，未如預期派王牌徐若熙，而是推出「奇兵」下勾投手陳宇宏先發，強碰西班牙雷法；2023年經典賽雷法代表古巴出賽，預賽對台先發2.1局奪勝投，也讓下一屆經典賽台灣隊得從資格賽打起，今首戰3萬3000張門票早已完售，滿場地主球迷期待台灣隊能擊倒雷法奪勝，完成甜蜜復仇記。

壓線進28人名單 打頭陣太驚喜

去年12強賽低肩側投黃子鵬對多明尼加、古巴、委內瑞拉先發，3場共投12局只被敲5安失2分，有效壓制拉丁美洲打線，這屆經典賽資格賽台灣隊在最後關頭將「台鋼潛水艇」陳宇宏納入28人正選名單，盼複製黃子鵬成功模式，用陰柔詭異球路伺候中南美洲球風的西班牙打者。

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經典賽資格賽相關規則

台灣隊集訓期間原本陳宇宏只是台鋼雄鷹支援練習賽的投手，他憑藉亮眼表現擠進28人名單，總教練曾豪駒指出，考量台灣隊沒有下勾投手，加上陳宇宏這幾場練習賽表現不俗，最終決定放進28人名單。

「不可思議！」從「支援投手」變身「正選國手」，陳宇宏又驚又喜，他透露，「曾總希望我對中南美洲球隊，這樣能發揮下勾投球特性，之前打U23世界盃我也是對中南美洲球隊出賽。」

2021年U23世界盃陳宇宏對捷克、巴拿馬先發皆奪勝投，共投12局無責失分，勇奪大會防禦率王和勝率王一戰成名，去年球季戰績1勝4敗、防禦率4.50，最快球速135公里，他說，很榮幸能為國家盡一分心力，國際賽和職棒例行賽不同，對方不熟悉他的球路，可能只會對到1、2次，這是較有自信之處。

台灣隊隊長陳傑憲喊話，面對西班牙絕不能輕敵。

（記者羅沛德攝）

陳傑憲激勵隊友拿出狂野球風

外界看好台灣能拿下首戰勝利，不過隊長陳傑憲認為，西班牙其實是一支厲害的球隊，絕對不能輕敵，昨練球前也跟隊友說，這是戰場，要把氣勢與鬥志拿出來，武裝好自己，在場上大膽發揮表現，不要畏縮，「台灣人民不是要看我們害羞的那一面，要拿出來狂野那一面。」

12強台灣隊奪冠引爆全國棒球熱，相隔近3個月，一級國際賽再登台，除了台北大巨蛋現場滿場球迷之外，包括6都在內，多個縣市都舉行直播會，邀請在地球迷一起觀戰，全台集氣TEAM TAIWAN！

雷法（記者羅沛德攝）

台灣隊陣容

經典賽A組賽程表

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