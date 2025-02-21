5大觀戰魔術數字 部長、隊長正相關

經典賽資格賽加大壘包，有利張育成等具腳程球員盜壘。

（記者羅沛德攝）

世界棒球經典賽資格賽今開戰，台灣隊力拚2026年會內賽門票，本報特別整理2006年首屆舉辦以來的台灣隊史數據庫，嚴選5大值得關注的魔術數字，作為球迷觀戰的參考。

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台灣隊過去僅在2012年打過資格賽，那年團隊防禦率是完美的「0」，對紐西蘭和菲律賓合計3戰23局無失分，只是今年遇上的尼加拉瓜和西班牙、南非，戰力更勝13年前的資格賽隊伍，投手群不能大意。

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台灣隊3鐵捕蔣少宏（左起）、高宇杰與陳重羽昨在大巨蛋做最後訓練。 （記者羅沛德攝）

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今年首度導入壘包加大措施，可望帶動各隊盜壘產量，過去台灣隊史在經典賽生涯最多盜壘選手是林智勝和胡金龍的「2」次。本屆快腿如雲的台灣隊，有機會3戰就挑戰他們的紀錄。

徐若熙（記者羅沛德攝）

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台灣隊先發投手「龍之子」徐若熙，去年在台北大巨蛋先發「3」場全拿勝投，防禦率僅0.53，堪稱另類主場。即便2年前的亞錦賽冠軍戰也在大巨蛋輸日本，卻是1場1分非自責的悲情敗投，5局8K的內容仍宰制力十足。

7

世界12強MVP陳傑憲在3個月前的12強達成連續「7」場敲安的壯舉，資格賽力拚延續安打紀錄。「四爺」上屆經典賽也有好表現，合計14打數猛敲5支安打，攻擊指數高達1.081。

8

「國防部長」張育成上屆經典賽狂掃「8」分打點，已跟林益全、張建銘和林智勝並列隊史第2多，僅次於陳鏞基的14分打點，資格賽3戰若能輸出上屆火力，今年就能威脅「台灣轟炸基」的打點王。

（整理：記者龔乃玠）

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