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莊陳仲敖配球腦革命 渴望攻蛋驗收

2025/02/21 05:30

莊陳仲敖獲母隊運動家支持返台參賽，期待站上大巨蛋投手丘。（記者羅沛德攝）莊陳仲敖獲母隊運動家支持返台參賽，期待站上大巨蛋投手丘。（記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕24歲的美職運動家台灣右投莊陳仲敖，今年首度受邀參加大聯盟春訓，他仍決定返台征戰經典賽資格賽，他說，當初收到入選國家隊通知，運動家球團很支持，資格賽打完就會立即回到美國投入春訓。

孫易磊逐漸適應經典賽投球秒數限制。（記者羅沛德攝）孫易磊逐漸適應經典賽投球秒數限制。（記者羅沛德攝）

經典賽資格賽莊陳仲敖定位是先發投手，他說，對手有一定強度，無論對哪一隊先發都很期待，上場投球絕不能鬆懈，「之前亞錦賽曾到大巨蛋看球感受氛圍，感覺非常棒，當時就很期待有一天能在大巨蛋投球。」

去年莊陳仲敖在小聯盟1A、高階1A和2A各層級共出賽23場其中15場先發，戰績6勝2敗、防禦率2.09，總計86局僅出現12次四壞保送，控球能力再進化，他透露，剛去美國發展有些緊張，投球放不開，去年逐漸適應環境，加上特別學習如何分析打者進而擬定配球策略，收到不錯成效。

剛滿20歲的日職火腿小將孫易磊在資格賽定位則是中繼投手，近期才離開火腿春訓營投入國家隊集訓，他表示，春訓有投實戰，狀況調整得還不錯，由於球速還沒上來，資格賽應該會投中繼。

孫易磊期許自己能幫助台灣隊能拿到明年經典賽會內賽門票，他表明，「如果明年國家隊有需要我的話，我一定會回來！」

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