兄弟扳倒韓職英雄 平野盯上菜鳥跑壘

林書逸（右）在兄弟自辦熱身賽擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟昨天進行春訓以來的第2場熱身賽，6名投手有效壓制韓職培證英雄，林書逸轟出陽春全壘打，以8:1獲勝，贏得熱身賽首勝。不過，中信新人接連跑壘失誤讓總教練平野惠一非常在意，還在換局時親自上場示範。

中信由老將鄭凱文先發，第1局被擊出2支安打、1次四壞球，2出局被攻佔滿壘，以三振化解危機，第2局連續解決3名打者。

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第3局起中信由新人輪番登板，伍立辰和游竣宥2局、朱宏樺1局無失分，劉亦智1局被擊出2支安打失1分，投最後1局的黃弘毅讓培證英雄三上三下。

中信主力打者都打2打席提前退場，江坤宇擊出2支安打，王威晨1安打、1次四壞球，陳俊秀安打、高飛犧牲打各1支。

後攻的中信一路領先，9局下仍繼續比賽，替補上場的林書逸把握額外的打擊機會開轟。

中信第2局1出局攻佔滿壘，陳俊秀擊出中外野深遠飛球，一壘上的黃霆杉提前起跑，回壘不及被刺殺；5局下1出局攻佔一、三壘，陳統恩也打出中外野飛球，一壘上的許庭綸又發生同樣狀況，所幸2次三壘跑者都先踩到本壘，得分照算。

平野換局時跑到一壘示範跑壘動作，並和許庭綸說明許久，賽後再由跑壘教練黃稚峰向全隊提醒，這樣的狀況下要注意的地方。

平野表示，這兩次跑壘讓他也嚇到，可能是跑者聽到擊球的清脆聲音，休息室又響起歡呼聲，以為是安打就往前衝，沒有注意球的落點，還好三壘跑者都有全力衝刺，否則可能少得2分，這些細節真的不能不注意。

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