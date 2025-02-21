亞洲盃資格賽》和平奇蹟 暌違9年擊敗菲律賓

盧峻翔（右）下半場挺身而出，讀秒階段飆進關鍵三分球，賽後與阿巴西一起慶祝勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃昨在亞洲盃資格賽第3階段迎戰菲律賓，打出「和平奇蹟」，阿巴西、林庭謙雙雙繳出全隊最高21分，最終以91：84獲勝，也是自2016年亞洲挑戰者盃後，再度擊敗菲律賓。

台灣隊主控林庭謙（右）砍進全隊最高21分。（記者陳志曲攝）

台灣隊過去擊敗菲律賓的最經典戰役為2013年亞錦賽，而前一次贏球為2016年亞洲挑戰者盃，但這之後，我國在FIBA的國際賽碰上菲國都輸球收場，去年亞洲盃資格賽還慘輸53分。

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台灣驚險擊敗菲律賓，成功捍衛主場。（記者陳志曲攝）

4人得分上雙

林庭謙、阿巴西都21分

不過，台灣隊昨在和平籃球館主場打出不同風貌，全隊4人得分上雙，阿巴西、林庭謙之外，盧峻翔貢獻18分，馬建豪也有14分進帳；另外，前次交手我國並沒有歸化球員，這次多了高柏鎧捍衛禁區，籃板小輸7個，比上次慘輸28個進步不少。

高柏鎧捍衛禁區

成功壓縮籃板差距

昨扛起主控一職的林庭謙，上一階段表現低迷，得分都只有個位數進帳，昨天大復活拿下全隊最高分，他說：「籃球跟人生一樣有高低起伏，有打好也有打不好時候，表現不好要更虛心去學習，很開心這次有貢獻。」

旅日好手阿巴西此仗展現得分能力，能切能投為對手製造不少麻煩，他說：「我們上次對菲律賓輸很多，這次我告訴自己，一定要贏下這場比賽，這只是一個開始，我們會越來越好。」

主帥圖齊對於子弟兵表現相當滿意，他說：「這個勝利來得不容易，但對我來說，並不是很驚喜的結果，因為我知道我們球員所付出的努力、投入的時間，他們值得這個勝利。」台灣隊獲勝後確定可打外卡賽，週日作客香港不只要爭取2連勝也持續練兵，為外卡備戰。

不過，台灣隊昨依舊對菲律賓歸化球員布朗利沒輒，讓他拿下全場最高39分，但他賽後大方稱讚台灣隊這一場表現，令他刮目相看。

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