夜王關鍵三分球 再次傳頌高乙傳奇

盧峻翔在讀秒階段飆進關鍵三分球。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔昨在亞洲盃資格賽第3階段展現MVP實力，關鍵時刻跳出來開火，全場投進4顆三分球，拿下18分，從高中乙組球員到國家隊先發，並在國際賽有出色表現，故事激勵人心。

27歲的盧峻翔高中時期就讀乙組的苗栗高中，在UBA時期逐漸嶄露頭角，2020年SBL選秀會獲得璞園青睞，之後PLG成立他也改披領航猿戰袍，上季奪下PLG年度MVP。

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盧峻翔2階才遞補

存在感愈來愈大

不過，盧峻翔過去並非國家隊常客，亞洲盃資格賽第一階段未能入選，第二階段也是因福爾摩沙夢想家後衛林俊吉傷退才遞補進入，但他在上階段對紐西蘭一役打出代表作，讓外界看到他的存在。

這階段盧峻翔直接入選16人名單，且成為先發之一，他昨在關鍵時刻屢次跳出命中三分球，還比出「手錶」手勢帶動全隊士氣，他笑說：「緊張氛圍下觀眾看得很開心、熱鬧，做出手勢是跟大家一起互動。 」

盧峻翔認為，過去他的國際賽經驗並不豐富，這一場能贏下來，讓他信心大增，「有一部分是自己一直都很努力，也沒想到球員跟教練之間能產生這麼棒的火花，這兩場打下來，對我跟教練都有更多信心，未來若有機會再次入選，我也會盡我所能。」

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