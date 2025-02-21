世新驚險晉4強 淚謝4強對手文大

文大擊敗中信，世新教練林紀妏在看台上激動落淚，向文大高喊謝謝。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級4強隊伍出爐，分別是文化大學、佛光大學、台灣師大和世新大學，比賽將在3月29、30日於台北小巨蛋點燃戰火。

世新女籃驚險搶下4強門票後開心合照。（記者吳孟儒攝）

雖世新昨在關鍵戰役以72：73敗給台灣師大，沒能自力晉級，但文化緊接以73：54力退中信學院，世新和中信因複賽戰績同為2勝3負，靠著對戰優勢驚險晉級4強，尋求6連霸還有戲。

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死裡逃生 續挑戰6連霸

「奇蹟，這絕對是最感人的一刻！」世新教練林紀妏在場邊感動地流下兩行眼淚，並對著文化教練鄭慧芸高喊謝謝，畢竟她們在複賽只剩6人作戰，「我想不只沒人會相信，我們也都懷疑自己，我會哭是因為球員很努力，也為她們感到驕傲。」

蔡佑蓮猛轟33分、14籃板，只是好表現沒能幫世新奪勝，讓她賽後一度自責到哭爆，但世新最後猶如起死回生，成功進軍小巨蛋，讓她感動不已，「去年暑假練球還只有3、4人，根本連隊內對練都很難，真的很難想像我們能走到這一步。」

世新在去年暑假陣容重組，還遭逢傷兵問題，林紀妏透露，4強可能會維持6人應戰，對於首戰將碰到頭號種子文化，她清楚對手陣容堅強，但不管如何會全力以赴。

台師大連5屆晉級

台師大在複賽拿下3勝2負，以第3種子之姿連5屆進軍小巨蛋，對手將是第2種子佛光大學。

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