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亞洲盃男籃資格賽》劉錚戰到傷 退出香港賽

2025/02/22 05:30

「台灣隊長」劉錚（右）前天對菲律賓之役，奮力防守為球隊建功。（資料照）「台灣隊長」劉錚（右）前天對菲律賓之役，奮力防守為球隊建功。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕身穿國家隊戰袍征戰逾10年的「台灣隊長」劉錚，前天在亞洲盃男籃資格賽儘管進攻狀態不佳，彎下腰認真拚防守為球隊建功，是台灣戰勝強敵菲律賓的隱形功臣，只是他因頸部不適，昨並未隨隊飛往香港，退出明天客場對香港。

認真拚防守

贏菲隱形功臣

34歲的劉錚向來只要國家隊需要他，在身體狀態允許下都義不容辭，對他來說能為國出賽就是種榮耀。

劉錚2013年還太菜無緣進入台灣隊，未參與在亞錦賽打敗菲律賓的光榮時刻，去年卻遇上輸菲律賓53分的「馬尼拉慘案」。如今能復仇成功，劉錚感觸很多，他在社群媒體上表示：「這個夜晚，感謝大家的支持，感謝這個團隊，也感謝所有人的付出。這個勝利，獻給生長在這片土地上的每一位。」

終於翻轉慘案

感謝文有洋蔥

劉錚這次對菲律賓得分沒有開張，主因是上半場遭對方撞傷，導致頸部不適，甚至還用針灸治療，即使身體不舒服仍想上場奮戰，並全力以赴防守，甚至負責對位菲國歸化洋將布朗利，用拚戰精神感染全隊。

我獲外卡資格

已向FIBA申請主辦

教練團指出，陣中最資深球員都願意這樣做，其他學弟看到只會更努力，沒人敢懈怠。林庭謙也說，「錚哥帶動大家一起防守，捨棄自己得分機會，用另一種方式帶動大家，值得我們向他學習。」

台灣隊昨搭機飛往香港備戰明天賽事，劉錚雖現身機場但未隨隊前往，留在台灣檢查傷勢，接下來將回中國CBA上海大鯊魚繼續打例行賽。

前晚扳倒菲律賓後，台灣已確定拿下外卡賽資格，籃協日前以天母體育館向FIBA申請主辦，預計26日公布結果。

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