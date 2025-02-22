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投手大核爆 隊史第一次輸西班牙

2025/02/22 05:30

經典賽資格賽台灣隊出師不利，首戰意外慘敗給西班牙。 （記者陳志曲攝）經典賽資格賽台灣隊出師不利，首戰意外慘敗給西班牙。 （記者陳志曲攝）

9投車輪戰 差點被扣倒

陳傑憲首局敲出台灣隊首安，延續12強賽手感，在國際賽連續8場敲安。 （記者陳志曲攝）陳傑憲首局敲出台灣隊首安，延續12強賽手感，在國際賽連續8場敲安。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣隊投手群昨天意外大核爆，遭西班牙猛敲15支安打，一度瀕臨7局差10分的扣倒危機，雖靠吳念庭的續命一擊逃過首見屈辱，終場仍以5： 12輸球，隊史第一次輸西班牙，在台北大巨蛋3萬多名觀眾前吞下震撼1敗。

經典賽資格賽戰果賽程表經典賽資格賽戰果賽程表

台灣隊未推派狀況不明的徐若熙扛首戰，由奇兵陳宇宏扛首戰，首局就嗅出西班牙不凡的打擊實力，單局3支都非常紮實安打，率隊攻2分先馳得點，台灣前2任投手陳宇宏、呂詠臻都擋不住，開賽3局就以4分差落後。

經典賽資格賽台灣隊首戰吸引35325人進場，打破資格賽史單場最多紀錄。（記者陳志曲攝）經典賽資格賽台灣隊首戰吸引35325人進場，打破資格賽史單場最多紀錄。（記者陳志曲攝）

張育成3局下敲出2分彈，一度將比分差拉近至2分差，未料5局上大核爆，西班牙單局對伍祐城、呂彥青和陳柏豪狂敲4安，獲得含2次觸身的4次保送，單局灌進全場最關鍵的6分，令大巨蛋鴉雀無聲，氛圍跌落谷底。

得點圈打擊率僅2成14

西班牙在6局上靠利諾補刀2分彈，比分差一度擴大至10分差，台灣隊在7局下差2出局就要被扣倒，吳念庭挺身而出，敲適時安打延續戰局，但台灣隊得點圈打擊14打數3安打，打擊率2成14，打擊發揮很有限。

對西班牙吞下苦澀敗仗，曾總表示，所有選手都很盡力展現自己，「這場結果不好，算在我身上，我會扛起這一切，希望這場結束後，不要把不好的感覺延續，目標還是以打進正賽為目標。」

西班牙中心打線火力全開，三、四棒恩卡納西昂和烏茲塔利茲猛打賞，五棒艾斯特拉達打下3分打點，成為台灣隊的惡夢，而台灣隊全場動用9名投手，只有2位19歲小將林維恩和徐翔聖、陳韻文和李東洺無失分，投手群有個苦澀的一夜。

曾總鬆口 徐若熙身體微恙

曾總不意外西班牙的火力輸出，先前看情蒐就知道攻擊掌握度高，「我們在配球思維可以再改變，做更大膽的攻擊，有很多球的球數領先卻被敲長打，投捕之間會再討論一下。」

原本被看好是開幕戰的先發徐若熙，昨也沒有在牛棚待命，曾總鬆口，「若熙的確身體有不舒服，我們還在觀察，不是那麼嚴重，他會準備好。」

台灣隊首戰吸引35325人進場，打破資格賽史單場最多紀錄，1場就超越2022年資格賽所有比賽的26080人，今晚再戰同為1敗的南非隊，盼能摘下首勝重振氣勢。

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